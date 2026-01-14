美國1.21起暫停審批75國移民簽證　美媒：包括泰國、俄羅斯

美媒周三（1月14日）引述消息稱，美國暫停對泰國、俄羅斯、伊朗等75個國家的所有簽證審批。美國務院發言人同日稍後證實，美國將於21日起暫停辦理這些國家的移民簽證申請，惟仍未交代涉及哪些國家。



美媒報道，這次遭暫停僅適用於工作簽證等移民簽證，學生、旅遊簽證等非移民類簽證則不受影響，因此也不會影響計劃到於今年夏天前往美國觀看世界盃的人士。

國務院強調，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正終止企圖從美國人民身上榨取財富的人，濫用美國移民制度，防止可能領取福利及公共救濟的外國公民入境。

霍士新聞報道，根據其所看到的美國務院備忘錄文件，簽證辦理凍結1月21日開始，並無限期持續。

報道指，受影響國家包括俄羅斯、伊朗、索馬利亞、阿富汗、巴西、伊拉克、埃及、奈及利亞、泰國、也門等。

美國特朗普政府2025年11月6日發布新指導方針，指申請美國居留簽證的外國人若果患有某些疾病，例如糖尿病或肥胖症，可能會遭拒絕簽證申請。

2025年12月19日，美國華盛頓，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國務院舉行年終記者會。（Reuters）

該指導方針由美國國務院發給使領館官員，指可用多種新理由拒絕申請人入境美國，包括長者或是其他可能依賴公共福利的人。指導方針稱，這些人可能會因其健康問題或年齡而成為「公共負擔」，從而消耗國家資源。

多年以來，評估潛在移民的健康狀況都是批核簽證流程的一部份，包括篩檢結核病等傳染病、獲取疫苗接種記錄，但專家表示，新指導方針大大擴展需要考慮的疾病範圍，並賦予簽證官員更大的權力，使其能夠根據申請人的健康狀況去作出決定。