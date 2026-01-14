丹麥與格陵蘭官員14日與美方開會　將表明格陵蘭絕不出售

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）和格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）1月13日在哥本哈根舉行的聯合記者會上表示，丹麥和格陵蘭方面將在14日於華府舉行的會談中，向美方表達格陵蘭絕不出售的決心。



圖為2026年1月13日，格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）共同會見記者。（Reuters）

新華社報道，弗雷澤里克森表示，丹麥和格陵蘭正共同應對「前所未有且極其艱難的局面」，面對來自長期最親密盟友的「完全不可接受的壓力」並不容易。丹麥與格陵蘭明確表態反對美國有關控制和購買格陵蘭的相關言論，北歐、歐洲及世界其他地區的多方盟友亦持相同立場。

弗雷澤里克森稱，丹麥和格陵蘭將派官員赴美與美方會談。丹方願意與美方對話與合作，不尋求衝突，但不會改變「格陵蘭不出售」的立場。

圖為2025年10月23日，從飛機上俯瞰格陵蘭。格陵蘭是丹麥的自治領地，島上大部份陸地被冰雪覆蓋。（Getty Images）

尼爾森在聯合記者會上重申，「格陵蘭絕不出售」的立場。他表示，格陵蘭是丹麥王國的一部份，在王國內享有自治權。格陵蘭「不會被美國擁有、不會由美國統治、也不會成為美國的一部份」。

當天早些時候，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，他將與格陵蘭外交與研究部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）同行，於14日在與美國副總統萬斯（JD Vance）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）會談。