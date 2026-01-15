特朗普重申美國需要格陵蘭　與丹麥的三方會談未解「根本分歧」

美國總統特朗普（Donald Trump）在美國、丹麥與格陵蘭官員於1月14日的三方會談後重申，「美國需要格陵蘭」，且不能指望丹麥保護這塊丹麥海外屬地。至於格陵蘭未來的治理安排，他僅表示「總會有辦法」，顯示三方對該島政治前途的看法仍存在根本分歧。



《華爾街日報》報道，特朗普指美國出於安全目的需要格陵蘭，「如果俄羅斯或中國想要佔領格陵蘭島，而且丹麥還有另一種方法可以處理這件事，但我們可以處理所有事情」，他強調美國「完全有能力。你們上周在委內瑞拉已經見識到了……我不能指望丹麥能夠自保。」

圖為 2026年1月14日，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）到訪華府，準備與美國官員會面。（Reuters）

衛報報道指，這場圍繞特朗普要求接管格陵蘭的會談在華府舉行，歷時近一小時。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）與格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）原擬與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會談，但在副總統萬斯（JD Vance）要求出席並主持後，會議地點改至白宮。有分析憂慮，這可能是一場對丹麥施壓、要求割讓領土的安排。