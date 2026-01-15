特朗普「豎中指」風波　福特工人遭停職　眾籌獲逾250萬元捐款

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（1月13日）在密西根州參觀福特工廠時，對一名向他大喊「戀童癖保護者」的工人豎中指，並對該名工人以髒話回罵。該名工人後遭工廠停職，有人為他發起眾籌，已獲得33萬美元（約257萬港元）籌款。



《華盛頓郵報》報道，一段手機影片拍到特朗普在迪爾伯恩（Dearborn）參觀福特F-150工廠時，疑似兩次說出粗言穢語「f--k you」，同時指向從廠房下方呼喚他的人。當時，一名工人朝他大喊「戀童癖保護者」，暗指其政府對已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件及調查的掩飾。特朗普還對那名工人豎起中指，隨後揮手離開。

2026年1月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在密西根州參觀福特工廠時，對一名向他大喊的工人豎中指。（X@HennyExtraOld）

涉事工人TJ Sabula自稱目前已被停職接受調查。他說，雖擔憂工作前景，但點名特朗普並無遺憾，認為自己因公然讓特朗普難堪，而成為「政治報復的目標」。

有人為TJ Sabula發起一項GoFundMe眾籌活動，以幫助他彌補停職造成的收入損失。目前該活動已籌集超過33萬美元（約257萬港元）。

GoFundMe網站上為TJ Sabula發起的籌款。（GoFundMe）

GoFundMe頁面上寫道，「TJ是兩個年幼孩子的父親、一位丈夫，同時也是美國汽車工人聯合會（UAW）600 line一名自豪的產線工人。捐款將幫助TJ和他的家人度過這段充滿不確定性的時期。」