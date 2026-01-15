特朗普會對伊朗動武嗎？要看這五點

路透社15日引述兩名不具名歐洲官員報道，特朗普（Donald Trump, 又譯川普）政府可能在24小時內對伊朗展開軍事干預。大規模撤離人員、航母戰鬥群向中東駛去，特朗普一定會按下戰爭按鈕嗎？



2025年底，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在接受採訪時說，當前伊朗與西方的衝突，比20世紀80年代兩伊戰爭時更嚴重，現在也是1979年伊朗伊斯蘭共和國建立以來最嚴峻的局面。這是事實。但特朗普會否下令打擊伊朗，有兩個推動因素，也有三個抑制因素。

先看推動因素。第一，當前的伊朗極為虛弱，是美國一舉將伊朗擊潰的窗口期。正所謂「趁你病要你命」。本以為特朗普將專注西半球事務，奈何2025年12月底伊朗國內突然變亂，特朗普立刻打起了伊朗的注意，因為他認為，抄底的時候到了。伊朗正在內憂和外患的夾擊之下，伊朗人民的生活陷入了水深火熱之中，伊朗政權風雨飄搖。

伊朗示威潮已持續14個晚上，圖為1月11日巴黎聲援伊朗示威的活中。(Reuters)

美國在中東奉行「離岸平衡」策略，即通過支持地區盟友來遏制伊朗以及什葉派勢力。此前，美國已經通過削弱「反抗之弧」的力量，來限制伊朗的地區影響力。可是，伊朗不放棄核研究，同時靠近與俄羅斯等大國，讓美國認為，必須先解決掉伊朗這個「不穩定因素」。美國希望趕走反抗領導人，馴服伊朗。

第二，內塔尼亞胡會攛掇特朗普對以伊朗動武。內塔尼亞胡的出發點是，只要美國幫忙解決了伊朗，那麼他在10月大選中的勝算將增大，解決伊朗這個安全威脅，將是內塔尼亞胡翻身的絕佳機會，他對外說了「一旦目前的德黑蘭政權垮台，以色列與伊朗將再度成為盟友」。再就是，若美國攻打伊朗，一定需要以色列協作，那麼以色列又能進入戰爭狀態了。內塔尼亞胡永遠都不會明白，霸權為私利裹挾的窮兵黷武，從來都是點燃自身危機的導火索。

2025年12月29日，美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡及其代表團在美國佛羅里達州海湖莊園里的俱樂部會面。（Reuters）

再看看抑制因素。首先，伊朗是一個地區大國，而且地形結構複雜。伊朗自身的軍事能力不弱，伊朗的短程導彈技術較為成熟，能覆蓋美國在中東地區的幾乎所有軍事基地，甚至可能會威脅到全球能源「咽喉」霍爾木茲海峽的航運安全。關鍵是，伊朗的態度也很強硬。伊朗軍方表示，若美國發動攻擊，將讓美國付出永生難忘的代價。如果打伊朗沒有難度，美國可能早就動武了。

其次，海灣國家都不希望美國襲擊伊朗。若美國把伊朗逼急了，封鎖霍爾木茲海峽，海灣國家的石油運輸也將遭受影響。沙特，科威特，阿聯酋都在抗議美國。美國發動武力襲擊必將引起地區動盪。沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾等海灣阿拉伯國家近期一直在幕後遊說特朗普政府不要對伊朗發動軍事打擊。

據一些海灣阿拉伯國家官員的消息，美國先前向沙特等國發出警告，要求他們就美國可能對伊朗發動打擊做好準備，這些國家隨後展開遊說，告訴白宮方面，假如美國試圖推翻伊朗政權，石油市場將被擾亂，這將最終損害美國經濟。海灣國家最擔心的是其國內穩定會受影響。

另外美國國內反戰聲音很大。特朗普參加美國的大選時，給自己設了沒有發動戰爭的總統人設。上台以後，卻窮兵黷武。美國多名議員已表態反對對伊朗發動軍事襲擊，認為這並非美國的「最佳策略」。美國《時代》周刊文章也指出，特朗普在競選期間曾承諾讓美國「遠離海外戰爭」，而現在卻屢屢動用武力，引發國內不滿。

伊朗政局牽扯整個中東地區局勢，美式霸權行徑嚴重威脅和破壞地區及世界和平穩定，對伊動武必然引發地區國家強烈反彈，引發地區連鎖效應。一旦動手，美國真的做好準備了嗎？