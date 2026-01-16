特朗普承認中期選舉面臨苦戰　失言稱「不應有選舉」　白宮：講笑

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月14日晚接受路透社閉門專訪，稱從歷史上看，中期選舉對執政黨來說都是一場苦戰。特朗普其後談及他上任以來的成就時，失言稱「不應該舉行選舉」，報道刊登後引起爭議。白宮發言人15日透露訪談內容的脈絡，並解釋指他當時只是開玩笑而已。



路透社15日釋出專訪內容，特朗普當時對共和黨很可能在今年的中期選舉失利感到沮喪，並解釋為何在總統大選勝出的政黨通常會在中期選舉失利。他表示：「這是一種很深層的（選民）心理因素，你贏得總統大選，並不意味着你能贏得中期選舉。」

據報道，特朗普其後轉移談論自己過去一年取得大量成就，並指：「仔細想想，我們甚至都不應該舉行選舉。」白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）翌日回應記者提問時稱：「我當時也在場，那是一次閉門採訪，顯然沒有錄音錄影，但總統只是在開玩笑。」

萊維特進一步解釋，特朗普當時想表達，現屆政府表現良好，滿足了美國人民的需求，或許共和黨應繼續保持執政。

對於萊維特提出的「開玩笑論」，另一名記者質疑：「幾代美國人為了民主而戰甚至犧牲，你是說總統覺得取消選舉的想法很可笑嗎？」前者隨後反斥對方不在現場，不了解專訪的脈絡。

美媒報道，特朗普已不是第一次發表「取消選舉」相關的言論。他1月稍早向眾議院共和黨人發表演說時，曾開玩笑說要取消中期選舉。