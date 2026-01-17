特朗普稱讚中加貿易協議　美官員憂電動車衝擊本土

加拿大與中國周五（1月16日）簽署的新貿易協議在美國政界引發分歧。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 稱此為「好事」，但其內閣官員警告，加拿大未來可能後悔允許中國電動汽車進入其市場。



該協議撤銷加拿大於2024年對中國電動汽車徵收的100%關稅，雙方還同意降低油菜籽等產品關稅。

加拿大總理卡尼（Mark Carney） 表示，鑑於特朗普的貿易戰及威脅讓《美墨加協議（USMCA）》到期，加拿大有必要改善與中國的貿易關係。他預期中方將在3月1日前將油菜籽關稅從85%降至約15%。

2026年1月15日，李強在北京會見訪華的加拿大總理卡尼（Reuters）

特朗普在白宮回應記者時支持此舉，稱若能與中國達成協議就應簽署。然而，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）直言加拿大將「後悔」讓中國汽車進入市場。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer） 雖稱數量有限不影響美國對加出口，但指此決定「有問題」，並強調美國以關稅及網路安全法規阻擋中國汽車。