歐盟與南方共同市場正式簽自貿協定　下一步將交各自立法機構批准

歐盟和由南美洲國家組成的南方共同市場（Mercosur）經過了25年的談判後，1月17日在巴拉圭正式簽署了自由貿易協定。協議仍須交給歐盟議會及南方共同市場各成員國國內的立法機構批准才會正式生效，倘獲批准將誕全球最大自貿區之一。



路透社及法媒報道，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）與巴西除外的南方共同市場各成員國領袖一同出席簽署儀式。協議其後仍須獲得歐洲議會的同意，以及阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭各自的國會批准。

2026年1月17日，巴拉圭亞松森（Asuncion），歐盟、南美洲南方共同市場（Mercosur）的領導人及官員出席自由貿易協定簽署儀式。

該協議旨在互相降低關稅，促進兩個地區之間的貿易。歐洲和南方共同市場之間90%以上的商品和服務關稅將被取消，但部份關稅將在10至15年內逐步削減，牛肉等主要農產品將受到嚴格的配額限制，以緩解歐洲農民的擔憂。

報道指，歐盟與南方共同市場2024年之間的貿易額達到1,110億歐元（約1萬億港元），歐盟主要出口機械、化學產品和運輸設備等產品，而南方共同市場主要出口農產品、礦產、木漿和紙張等產品。

馮德萊恩表示，這項協議向世界發出了一個非常強烈的訊號，反映歐盟與南方共同市場國家選擇公平貿易而不是關稅，選擇富有成效的長期夥伴關係而不是孤立主義。