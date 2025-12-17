華納兄弟探索據報拒絕派拉蒙天舞收購方案 另特朗普女婿退出交易
撰文：張偉倫

網上影視串流平台Netflix及影業公司派拉蒙天舞，正在爭奪華納兄弟探索。據外電報道，由於華納兄弟探索對融資及其他條件存有憂慮，計劃拒絕派拉蒙天舞的敵意收購要約。同時美國總統特朗普女婿庫什納的Affinity Partners決定不參與有關交易。
報道引述知情人士表示，在經過討論並審閱派拉蒙要約後，華納兄弟探索董事會仍認為與Netfli現有的協議在價值、確定性和條款方面，均優於派拉蒙提出的方案。知情人士表示，華納兄弟探索對派拉蒙要約收購的回應，最早可能於周三提交。
Affinity Partners原為派拉蒙天舞的伙伴，為交易提供資金。Affinity代表稱，自公司10月參與這項交易以來，投資動態已發生了變化，「由於兩家實力強勁的競爭對手都在爭奪這項獨特的美國資產，Affinity決定不再參與」，表示仍認為派拉蒙的收購要約具有很強的戰略意義。
報道引述知情人士表示，Affinity為交易提供2億美元融資支持，這個數字相對較小。
特朗普曾表示親自評估交易
據知情人士透露，特朗普此前曾表示將親自評估這筆交易，而他女婿庫什納的參與引發了諸多爭議。
