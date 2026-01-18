特朗普開價10億兜售「和平委員會」席位 以色列罕見批評美國
撰文：韓學敏
出版：更新：
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室1月17日發表聲明，罕見公開批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府日前公布的「加沙和平委員會（Gaza Board of Peace）」執行委員會成員名單，指其「未與以色列協調，且與以色列政策相悖」。
根據擬議章程草案顯示，該委員會致力於解決世界各地衝突，而不只是監督巴勒斯坦加沙地帶戰後過渡治理。委員會由首任主席特朗普主導，成員由其指定。特朗普隨後開出10億美元捐款的價碼，供有意願參與委員會的國家獲得永久席位，不受三年任期限制。
該執行委員會包含土耳其及卡塔爾的高級官員，兩國均曾嚴厲批評以色列在加沙的軍事行動。
內塔尼亞胡辦公室在聲明中表示，總理已指示外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）向美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）提出以色列對執行委員會組成的反對意見，並強調此委員會的成立未與以方協調。
