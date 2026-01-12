內塔尼亞胡：將逐步減少依賴美軍援　目標10年內實現軍事獨立

以色列《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）1月11日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當天在內閣會議上表示，以色列將逐步減少對來自美國的軍事援助的依賴。



圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面。（Reuters）

報道指出，內塔尼亞胡表示，以色列經濟有望在10年內進入「萬億美元經濟體」行列，並將在未來10年擴展軍工產業，預定共額外增加約3,500億新謝克爾（約合1,111億美元）的投入。他表示，以色列計劃逐步減少目前每年從美國獲得的軍事援助，並力爭在未來十年內徹底停止接收這一援助。

內塔尼亞胡解釋，目的是希望盡可能地獨立自主，強調當拜訪美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）時，他對美國多年來提供的軍事援助表示非常感謝。但他認為，以色列已經發展成熟，並已擁有強大的能力。

路透社2024年12月9日從以色列軍方獲得的影片截圖顯示，以色列士兵在敘利亞南部一個地點執行任務。（Reuters）

目前，以色列依據2016年簽署、至2028年到期的協議，每年從美國獲得約38億美元的軍事裝備援助。而根據美國外交關係委員會（CFR）的資料，以色列自1948年建國以來，獲美國提供軍事及經濟援助，經通膨調整後總額超過3,000億美元。