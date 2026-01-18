跳台滑雪爆作弊疑雲　德媒：有選手疑打玻尿酸增大下體　冀獲優勢

意大利米蘭科爾蒂納冬奧2月舉行，在此前夕，德國傳媒卻爆出滑雪體壇存在作弊疑雲，指運動界內有一些跳台滑雪（ski jumping）男選手疑透過注射玻尿酸（hyaluronic acid）的手法增大下體，以便獲安排穿上較大尺碼的比賽服，冀在作賽時取得優勢。



綜合德國《圖片報》（Bild）、《紐約郵報》指，根據國際滑雪和單板滑雪聯合會（FIS）規定，跳台滑雪運動員在賽季開始前須強制接受身體掃描，以確定其滑雪服尺碼，但就傳出有選手疑利用玻尿酸暫時增大下體，以獲安排穿著稍大一些的滑雪服。

報道稱指控是基於跳台滑雪界幕後流傳的消息，目前未有任何選手被正式起訴。

跳台滑雪選手示意圖（AI製圖）

胯部尺寸是從運動員生殖器最低點測量，報道稱「如果能把這個點往下移，就能自動增加運動服的覆蓋面積。」尺碼較大的滑雪服有利產生更大的升力並改善空氣動力學性能，有助提高飛行距離。在競爭劇烈、勝負只差毫釐的運動項目中，額外升力可能會起到決定性的作用。

挪威選手格尼魯特（Halvor Egner Granerud）表示，他對此感到震驚，直言「荒謬」，在德媒報道前，他從未聽說過此類行為。他稱比賽服的尺寸是在季前體檢期間由醫務人員監督測量，並使用標準的內衣褲，以防止人為操縱。

挪威選手格尼魯特（Halvor Egner Granerud）表示對有關說法感震驚，直言「荒謬」，未聽說過類似行為（IG@halvorgranerud）

《每日郵報》稱，運動界官員認為注射行為代表選手與監管機構之間「貓捉鼠遊戲」的最新演變，在過去的賽季中，曾有一些運動員遭懷疑在下身加填充物或放入矽膠以改變身體掃描結果，也有選手遭發現非法改裝滑雪服，加固縫線，以增加比賽服的升力。