加拿大冀與華就電動車技術合作打造本土電動車　據報已告知美國

在加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪華行程接近尾聲之際，加方主動向中國電動汽車技術靠攏。



加拿大廣播公司（CBC）17日援引一加拿大高官的話報道稱，加拿大計劃未來三年內，通過與中國企業開展合資合作及投資，依託中國技術打造加拿大本土電動汽車，目標是成為北美首個實現這一願景的國家。

2026年1月16日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。（Reuters）

不過報道引述消息官員指，預料總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不會允許中國電動車經此進入美國，而加拿大始終有向美國通報此事。加方的政策鬆動首先體現在關稅與配額的調整上。該官員表示，加拿大已於周五（16日）決定，將中國電動汽車年進口配額提升至4.9萬輛，關稅則由2024年實施的100%降至6.1%。

美媒報道稱，該配額還將在五年內增至7萬輛。綜合美媒統計數據，2023年中國對加拿大的電動汽車出口量為4.1678萬輛，其中超八成來自特斯拉上海工廠。

該關稅始於2024年8月，是特魯多政府因盲目追隨美國政策的結果，當時加拿大對中國電動汽車和鋼鋁產品分別加徵了100%和25%關稅，直接導致加中關係惡化；中方隨即發起反歧視調查，並將加拿大油菜籽等農產品納入反制清單。

值得注意的是，該官員稱，加拿大的上述決定已提前通報特朗普政府，美方全程知情。加拿大駐美大使希爾曼（Kirsten Hillman）知曉中加雙方的磋商情況，在中加兩國元首會面後，便向美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）通報了相關事宜，美方當時反應中立。

這位高級官員說，加拿大的這一決定並未令美國感到意外。

據報道，特朗普15日在白宮被問及如何看待加拿大與中國達成的協議時，特朗普稱卡尼的做法合情合理。他稱，「對他（卡尼）他而言，簽署一份貿易協議是件好事。要是能和中國達成協議，就該去推進，不是嗎？」

然而，美國政府其他官員則表現出更多擔憂。格里爾聲稱，這份協議對加拿大而言「存在問題」。

16日上午，他在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時宣稱，「美國市場上中國汽車銷量有限是有原因的。我們設置關稅，就是為了保護美國汽車工人和美國民眾免受這中國汽車的衝擊」。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）則給出負面預判，聲稱加拿大日後必將為允許中國汽車進入其市場而後悔。

CBC表示，加拿大政府正在制定一項汽車產業戰略，預計於2月發佈，旨在助力該國擁有12.5萬名從業者的汽車產業發展，最終實現對美國的「趕超」。

該官員稱，加拿大政府計劃給予在加拿大本土生產汽車的企業提供更好的市場准入，而那些進口海外組裝汽車的廠商則享受不到同等待遇。此外，不願在加拿大本土建廠生產汽車的外國汽車製造商，將面臨相對不利的條款約束。

當前，特朗普政府對加拿大汽車產業態度強硬，不僅堅稱「美國不需要加拿大製造的汽車」，還通過加徵乘用車關稅打擊加方產業，並施壓車企將業務轉移至美國以規避關稅。

2025年3月11日，美國華盛頓，圖為特朗普在購買一輛Tesla Model S型號電動車後，與馬斯克同乘兜風。（Reuters）

種種壓力已對加拿大汽車產業造成實質影響。過去一年裏，通用汽車已關閉安大略省的一家工廠，並威脅要削減另一家工廠的產量；Stellantis NV則取消了在多倫多附近一家工廠生產吉普車型的計劃，轉而將產能遷移至美國伊利諾伊州。

此次加方新規或將重塑加拿大汽車行業格局。數據顯示，加拿大去年新車銷量為190萬輛，其人口規模與美國加州大致相當，是美產汽車的最大進口國。目前，特斯拉、日產、起亞等多家大型車企均未在加拿大設立整車生產線，完全依賴從美國及其他地區進口車輛供應本土市場。

針對當前中加關係，中國外交部發言人毛寧近日在例行記者會上表示，中國和加拿大都致力於推動雙邊關係在新形勢下走穩、走實、走好，為兩國關係發展提供正面預期，注入更多信心。

本文獲《觀察者網》授權轉載

