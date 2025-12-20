NASA遇上日本茶道？Tom Sachs新展《A Good Shelf》重塑「物慾」

【展覽/當代藝術】提起Tom Sachs，藝術迷和潮人腦中浮現的，或許是那雙被炒至天價的NikeCraft Mars Yard，又或是他用膠合板、螺絲釘手工搭建的NASA登月艙。



Tom Sachs的創作生涯與他的精神理念（IG＠tomsachs；01製圖）

這位以「Bricolage」(拼貼組裝)手法著稱的美國藝術家，擅長用最日常、最便宜的材料，重新製作現代文化中最具標誌性的符號。最近他在倫敦 Thaddaeus Ropac 畫廊推出個展《A Good Shelf》，不僅是他自 2012 年開始創作陶瓷以來，首次在歐洲舉辦的陶瓷專展，更是一場關於「物件」、儀式與信仰的對話。

Tom Sachs : “ A Good Shelf ” , installation view at Thaddaeus Ropac London, Octo ber 2025. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul . Photo: Eva Herzog

從太空競賽到茶碗

Tom Sachs 對陶瓷的興趣，始於 2012 年的《Space Program: Mars》(太空計劃:火星)。當時他設想在火星執行任務的太空人也需要精神慰藉，於是創作了一套帶有 NASA 標誌的茶具，在火星模擬基地進行日本傳統茶道。

Shatner, 2025 © Tom Sachs. Photo: Genevieve Hanson. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul

在《A Good Shelf》中，這種跨界結合被推向了新階段。展覽展出了 30 件他親手製作的陶瓷器皿。這些器皿的造型源自 16 世紀日本陶藝大師長次郎(Chōjirō)的經典茶碗(Chawan)，但加上了Sachs作品中常見的 NASA 標誌，有些還有用樹脂修補的裂痕，或呈現出不對稱的形態。

Air Tight, 2025© Tom Sachs. Photo: Genevieve Hanson. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul

在這個凡事追求高效、精準、完美的時代，Sachs 選擇用最原始的方式創作。展出的所有茶碗，都不是用拉坯機製成，而是親手捏塑。他解釋道:「我用瓷器，因為它能顯現指紋。」每一隻碗上，都能清楚看到他手指的壓痕、褶皺與不規則的形狀。這種刻意為之的「不完美」，正是對當今充斥著完美卻缺乏溫度的機器製品的一種抵抗。勞動的痕跡本身，就是作品的重點。

「神聖廢料」上的雕塑

Spirits of the Dead Return, 2025© Tom Sachs. Photo: Genevieve Hanson. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul

在 Sachs 的創作體系中，展示的方式與展示的物件同樣重要。這30件陶瓷作品，每一件都被放置在一個獨一無二的架子上。這些架子由 Sachs 工作室的邊角料製成，他稱之為「神聖的廢料」(Sacred Scrap)。膠合板、舊五金件、甚至一把舊拖把、一塊滑板、一個電池，都被重新組裝，成為了藝術的底座。

Stream of Visitors, 2025 © Tom Sachs. Photo: Genevieve Hanson. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul

這種處理方式，將原本平凡的茶碗提升至與雕塑同等的地位，讓觀眾重新思考：一件物品的價值，究竟是由其材料、功能，還是由其背後的概念和呈現方式所定義？

Shatner, 2025 © Tom Sachs. Photo: Genevieve Hanson. Courtesy Thaddaeus Ropac gallery, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul

Sachs 認為，如果把物件進行層級排列，椅子可能在底層(純功能性)，繪畫在頂層(純精神性)。而他的架子與茶碗，則試圖打破這種界限。當一個用廢料拼湊的架子，鄭重其事地托起一隻印著 NASA 標誌的茶碗時，它就不再只是家具，而是一座關於當代消費文化與信仰的小型紀念碑。

【展覽資訊】

名稱:Tom Sachs:《A Good Shelf》

日期：即日至2025年12月23日

地點:Thaddaeus Ropac London, Ely House 37 Dover Street, London W1S 4NJ, United Kingdom

