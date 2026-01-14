2026年全球護照指數｜新加坡繼續奪冠 香港升第15名2014年來首次
撰文：洪怡霖
英國倫敦投資移民諮詢公司恆理環球（Henley & Partners）上周五（1月9日）公布新一期《亨利護照指數》（Henley Passport Index）。全球最強護照榜首是新加坡，可免簽192個目的地，其次是韓國和日本，均可免簽188個國家或地區。
根據恆理環球公布的《亨利護照指數》排名，香港2006年曾攀升至13名，但自2019年起一直徘徊在18至19名之間，最新排名回升至第15名。
《亨利護照指數》採用國際航空運輸協會（IATA）的Timatic數據，根據護照持有人無需預先申請簽證即可前往的目的地數量，為全球所有護照排名。在2026年1月公布的《亨利護照指數》中，排名靠前的均為亞洲地點，分別是首名新加坡，以及並列第2的日本和韓國。
丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典和瑞士並列第三，奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威排第四。
匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、阿聯酋排第五，克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、馬爾他、新西蘭、波蘭排第六，澳洲、拉脫維亞、列支敦斯登、英國排第七，加拿大、冰島、立陶宛排第八，馬來西亞排第九，美國排第十。
最新全球最強護照排名前10名
一、新加坡
二、韓國、日本
三、丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典、瑞士
四、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威
五、匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、阿聯酋
六、克羅地亞、捷克、愛沙尼亞、馬爾他、新西蘭、波蘭
七、澳洲、拉脫維亞、列支敦士登、英國
八、加拿大、冰島、立陶宛
九、馬來西亞
十、美國
