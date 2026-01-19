西班牙兩列高鐵相撞脫軌　增至39死、170人傷

西班牙國民警衛隊1月18日證實，該國南部科爾多瓦省（Cordoba）當晚有兩列高速列車（High-Speed Rail）出軌。路透社報道，警方消息人士稱，這宗事故造成至少21人死亡。據西班牙國家電視台（RTVE）其後在19日報道，死亡人數增至39人，大約170人受傷，當中15人情況嚴重。



新華社引述西班牙國民警衛隊稱，當地時間傍晚6時40分左右，一列從馬拉加（Málaga）開往首都馬德里的高速列車在行駛過程中，在科爾多瓦省阿達穆斯市（Adamuz）附近脫軌，列車隨後侵入相鄰線路，與一列由馬德里開往西南部韋爾瓦省（Huelva）方向的高速列車相撞，導致後者亦脫軌。

事發時，西班牙國家電視台一名記者正乘坐涉事的馬拉加開往馬德里的列車。他表示，該列車最後兩節車廂完全側翻，車窗被震碎。據指出，救援工作仍在進行中。

首相桑切斯（Pedro Sánchez）19日決定取消前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，留在國內處理今次事件。