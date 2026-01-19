特朗普政府任內　美國對近九成聯大決議投反對票

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的第二任期內，2025年美國對約90%需投票表決的聯合國大會決議投下反對票，並在43項決議中成為唯一反對國。



自特朗普於2025年1月20日重返白宮後，聯合國大會通過了逾300項決議，其中187項經投票表決。美國對其中的170項投了反對票。相較之下，在前總統拜登（Joe Biden）政府執政至去年1月的一年期間，美國從未單獨反對任何決議。

美國代表上月在大會發言中，將許多決議形容為「不過是關於氣候與性別等分裂性文化議題的全球主義願望清單」，並稱其「與特朗普政府大膽務實的外交政策完全相悖」，揚言將繼續反對。

2025年9月23日，美國紐約，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）準備於聯合國總部舉行的聯合國大會上發表講話。（Getty）

國際危機組織項目主任高望（Richard Gowan）指出，美國的歐洲盟友對此感到「非常沮喪」與「震驚」，認為美國的行為已使其在聯合國體系中犧牲大量影響力，並「為中國提供了可乘之機」。

特朗普政府近期頻繁脫離國際合作，本月初更授權美國退出66個國際組織、公約與條約。