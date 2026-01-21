特朗普回朝滿一周年　支持率跌至40%　經濟外交等議題滿意度低

1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）正式迎來他重返白宮的一周年。據美國國家廣播公司（NBC）報道，多項最新民調顯示，他重返白宮以來，支持率大幅下滑，目前其支持率徘徊在40%左右，低於多位近代總統任期首年後的表現。



多項民調顯示，逾半民眾認為特朗普在多個方面做得太過火，包括濫用總統權力、改變政府運作方式、處理非法移民、動用軍隊達成目標、削減聯邦項目、試圖利用美國影響力對其他國家施加影響等。美國民眾對特朗普推動購買格陵蘭島的舉措持懷疑態度，並且明確反對用武力奪取該島。

美聯社與AP-NORC的一月民調顯示，僅37%民眾認同特朗普的經濟處理方式。多數選民最關心通脹，CBS/YouGov民調亦指出，63%民眾反對美國對他國商品徵收新關稅，並認為關稅推高物價。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，顯示在格陵蘭插上美國國旗。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

移民議題的支持度亦有所下降。邊境安全雖為相對優勢，但整體移民議題支持率約在40%中段。CNN一月初的民調發現，52%民眾認為其驅逐非法移民政策太激進。

外交政策方面的反對聲浪同樣高漲。CNN的民調指出，57%民眾認為其外交決策損害美國國際地位。對俄烏戰爭處理方式，僅31%民眾表示贊同。

其他議題方面，醫療保健支持率為37%。《華爾街日報》民調顯示，48%選民認為特朗普利用職位謀取個人利益的行為超出其他政治人物。

有美媒分析指，即使特朗普的支持率持續下滑，但他仍繼續專注於極具爭議的舉措，或只會加劇他的政治困境。