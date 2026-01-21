美最高法院仍未就特朗普關稅案裁決　最早於2月20日有分曉

據美媒報道，最高法院1月20日（周二）仍未能就總統特朗普（Donald Trump）去年頒布的關稅政策的合法性作出裁決。由於最高法院大法官們即將進入為期四周的休庭期，代表此案至少要等到下月才能解決，最早的裁決日期是2月20日。



據《紐約郵報》報道，這宗備受關注的案件，即特朗普是否有權引用1977年頒布的《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act ）向各國徵收高額關稅，迄今仍未有最終裁決。

此案在2025年11月5日進行口頭答辯後，快速推進審理程序。

2026年1月20日，美國華盛頓，圖為美國最高法院大樓（US Supreme Court）。（Reuters）

此前，下級法院裁定，特朗普動用緊急權力徵收高額關稅屬於越權行為。

法律分析人士表示，最高法院一再推遲作出裁決，可能反映出其內部對本案激烈爭辯，不僅在於關稅是否合法，還在於如果法院判決特朗普敗訴，應採取何種補救措施。

一些熟悉最高法院運作的人士認為，大法官們可能會尋求折衷方案，在限制特朗普未來開徵關稅的同時，亦限制或避免政府進行退稅。

報道指，假如敗訴，特朗普政府的退稅金額可能超過1,300億美元（約1.01萬億港元），將對財政部造成重大打擊。

財長貝森特（Scott Bessent）曾公開淡化敗訴的風險，預測法院不太可能推翻他口中，特朗普的「標誌性經濟政策」。

貝森特18日向媒體表示：「我認為最高法院不太可能推翻總統的標誌性經濟政策。」他認為，大法官們不願製造經濟混亂。

2026年1月20日，美國華盛頓，在其第二個總統任期滿一周年之際，特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會發表講話。圖為特朗普手持一份文件，上面列舉了他過去一年的成就。（Reuters）

特朗普政府成員過去曾表示，假如最高法院推翻關稅政策，特朗普將立即推出替代措施。