英國首相下周訪華　商業對話料重啟　倫敦批准建新使館成關鍵一步

在倫敦通過中國駐英大使館新館舍的規劃審批後，有消息指，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）將在下周訪問北京，中英將重啟「黃金時代」創立的一項商業對話機制，兩國多家企業高層都將參與。

英國首相施紀賢（左）2024年11月18日在巴西里約熱內盧出席二十國集團（G20）峰會期間，在當地喜來登酒店與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

受訪學者指出，中英關係回暖，顯示不論在經貿或外交戰略層面，雙方都有互動的實質需求。

路透社1月21日引述消息人士說，英國估計最快將在23日，宣布施紀賢訪華和相關行程安排。中英雙方尚未發布施紀賢訪華消息，但如果成行，他將是自2018年以來首位訪華的英國首相。

路透社還引述知情人士透露，施紀賢下周訪問北京時，雙方將重啟「中英企業家委員會」（UK-China CEO Council）商業對話，中國總理李強將出席。

參加商業對話的英國企業預計包括阿斯利康、英國石油公司、滙豐銀行、洲際酒店集團、捷豹路虎、勞斯萊斯、施羅德以及渣打銀行等；中企代表則有中國銀行、中國建設銀行、中國移動、中國工商銀行、中國中車集團、國藥集團、比亞迪等。

中英企業家委員會成立於2018年，由時任中國總理李克強和英國首相文翠珊構想，當時兩國關係正處於「黃金時代」。

2015年中國國家主席習近平對英國進行國事訪問，兩國發表關於構建面向21世紀全球全面戰略伙伴關係的聯合宣言，開啟中英關係「黃金時代」。不過，因為新疆人權、香港反修例風波、華為5G設備在英被禁等問題，兩國關係陷入低谷。施紀賢領導的工黨政府2024年7月上台後，逐步推動中英關係回暖。

消息人士稱，中英重啟商業對話的討論已進行一段時間，由於施紀賢的訪問很大程度上取決於中國在倫敦建造新大使館的審批能否獲通過，有關討論直到現在才積極推進。

英國政府於20日批准了中國在倫敦市中心的英國皇家鑄幣廠舊址，修建新的大使館。這個佔地2.23公頃的項目一旦落成，將是中國在歐洲最大的使館。由於當地居民、議員以及在英香港民主派人士以安全風險為由反對，計劃拖延了三年。

北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建接受《聯合早報》採訪時指出，如果施紀賢政府不解決好使館的問題：

在中方看來，英國政府沒有改善中英關係的誠意。

對於施紀賢訪華，崔洪建認為，中英雙方對於一場高層互動都有需求。他指出，英國長期以來是和美國站得最近的一個歐洲國家：

但美國加徵關稅，並沒有考慮和英國的所謂特殊關係。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期也頻頻威脅要奪取丹麥自治領土格陵蘭島，而丹麥也是美國盟友，崔洪建認為，這看在英國眼裏，「會有一種物傷其類的感覺」。

站在北京的角度，他分析，英國是聯合國安理會常任理事國，如果中英關係得到改善，一定程度上也意味着中國和西方國家的關係有了更多積極進展。

就像英國希望藉着訪華，平衡與美國的關係，對中國來說也可能有類似想法。如果這些西方國家不配合美國，對華採取一些針對性政策，美國想在中美競爭中佔到優勢，難度會更大。

新加坡南洋理工大學副教授李明江受訪時也指出，英國不論在地緣政治或經濟上，受到美國多方施壓，自然須要尋求其他機會。

他分析，與不久前訪華的韓國和加拿大領導人一樣，施紀賢訪華後，中英關係在多個方面會回暖，尤其是經貿領域。

但李明江估計，這種回暖不會上升到外交戰略層面。他以俄烏戰爭為例說，英國和一些歐洲國家對中國：

一直有怨言和不滿，認為中國太偏向俄羅斯，這樣的問題毫無疑問會影響到目前的中英關係。

