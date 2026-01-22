中方指日本無法取信於國際社會　無資格要求成為安理會常任理事國

中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊，於1月21日（周三）在第80屆聯大安理會改革政府間談判首次會議上發言時說，日本無法承擔維護國際和平與安全的職責，無法取信於國際社會，根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。



新華社報道，孫磊說，安理會是國際集體安全機制的核心，對於維護戰後國際秩序、捍衛國際和平與安全肩負着特殊重要使命。從日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論、對中國發出武力威脅，到日本高官公開發表擁核言論，再到推進修改「安保三文件」，聲稱修改「無核三原則」，充分暴露出日本右翼勢力推動「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心，對地區乃至世界和平與安全構成新的威脅。

圖為2026年1月19日，日本首相高市早苗在首相官邸舉行記者會，宣布2月8日舉行國會大選。（Reuters）

孫磊強調，這種對歷史罪行不知悔改、違背國際關係基本準則、挑戰二戰勝利成果、公然踐踏戰後國際秩序的國家，無法承擔維護國際和平與安全的職責，無法取信於國際社會，根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

孫磊表示，中國作為安理會常任理事國和負責任大國，願同所有愛好和平的國家和人民一道，堅定捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，共同維護安理會權威和團結，為國際和平與安全發揮建設性作用。