美國網紅為吸流量「賺錢吃飯」　向露宿者送「酒+開山刀」遭狠批

美國一名男子日前在德州首府奧斯汀（Austin）和路易斯安那州新奧爾良（New Orleans）向遊民（無家者）發送18英吋（約45厘米）長的開山刀和酒，並將相關影片上傳TikTok及Instagram，短短時間獲得超過1400萬次觀看，引發大量批評。他聲稱此舉可讓遊民更安全，並獲得點閱率，讓外界感到震驚。



自稱「幫助遊民」 實則藉怪招吸流量

《紐約郵報》報道，這名男子名叫卡斯蒂路（Keith Castillo），他在感恩節上傳影片，一邊拿著未拆封的不鏽鋼開山刀，一邊問街友：

要不要一把？

影片中有人欣然收下，還有人要求「多給一把」。畫面上甚至出現「讓遊民繼續留在街頭」的字樣，引發嘲諷意味濃厚的質疑。

美國一名男子向遊民送出開山刀及酒精等特殊物資，並將相關影片上傳網路，引發批評。（TikTok@povwolfy）

他將煙、酒、開山刀等發放給無家者 並上傳至網絡平台：

卡斯蒂路表示，這些開山刀是他從Harbor Freight大量購入，每把成本不到5美元（約合39港元），並稱這些「大劍」能讓無家可歸者「更安全」。然而，多數網友痛批，他的行為根本讓街頭更危險。

全美巡迴送刀酒 稱「很便宜」且不違法

卡斯蒂路透露，他從10月開始展開「全國巡迴」，已在奧斯汀、新奧爾

良及阿肯色州小石城向遊民發送開山刀：「我車上現在大概有30把，很便宜啊。」他表示自己習慣在同一城市大量拍攝後，為了自身安全再移到下一個城市繼續拍攝。

卡斯蒂路聲稱，他已向警方詢問，確定在街頭發放開山刀不構成違法。他更否認這些刀具會造成危險：「這些是工具，不是你們說的武器。」

爭議不斷 警方專家直言「災難組合」

卡斯蒂路強調自己沒有道德疑慮，對於向可能有酒癮的遊民發酒，他表示：

老實說我不在乎，這樣點閱率比較好，我們得想辦法賺錢吃飯。

對此，紐約警方尚未評論其行為是否合法。但紐約市警局退休警官兼刑事司法教授賈卡隆（Joseph Giacalone）直言：「酒加開山刀，根本就是災難組合。還能再更蠢嗎？」

GD怒了！台上面露不悅全被拍 事後貼「倒讚」狠嗆MAMA主辦

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】