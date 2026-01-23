默茨達沃斯講話：舊世界秩序「正在瓦解」　中俄挑戰美國地位

德國總理默茨（Friedrich Merz）1月22日於達沃斯論壇的演講中表示，世界已經「進入大國政治時代」，俄羅斯和中國正在挑戰美國，並警告「舊世界秩序正在以驚人的速度瓦解」。他指出，歐洲必須提升競爭力並加強國防投入。



默茨周四說：「我們已經進入大國政治時代。大國新世界建立在權力、實力以及必要時的武力之上。這並非一個舒適的地方。」他稱，俄羅斯對烏克蘭的攻擊標誌着「一個新時代的開始，但變革遠不止於此」。

默茨又稱：「中國憑藉戰略遠見，已躋身世界大國之列，美國的全球霸主地位正受到挑戰」，而華盛頓方面正透過「徹底重塑其外交和安全政策」，來應對來自其他「大國」的挑戰。在新地緣政治格局下，默茨表示歐洲必須保持團結。

默茨強調：「一個只有實力至上的世界是危險的」。他回顧了1933年至1945年德國的納粹政權，稱其「將世界拖入了黑暗的深淵」。不過，他同時敦促歐洲不要放棄北約聯盟與及和美國之間的關係。

針對近期美國有意吞併格陵蘭島一事，默茨回應說：「我們歡迎美國認真對待俄羅斯在北極構成的威脅」，但同時表達了對格陵蘭島和丹麥的聲援，指 「任何以武力奪取歐洲領土的威脅都是不可接受的」。