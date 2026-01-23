特朗普「和平委員會」遭冷待心情欠佳　24小時內狂發超過80則貼文

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）很不開心，在社交媒體瘋狂輸出，發泄怒氣。過去24小時內，特朗普在「真實社交」平台一連發布、轉發超過80條貼文。



美國媒體《每日野獸》（Daily Beast）稱，這名79歲老人之所以如此動怒，是因為他數小時前在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上受挫。他高調啟動所謂「和平委員會」（Board of Peace），但僅吸引了十餘個國家，遭到世界絕大多數領導人的無視。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（1月22日）在瑞士達沃斯為其所創立的和平委員會主持簽署儀式（Reuters）

報道注意到，在美國東岸時間上午10:38到下午13時的兩個小時內，特朗普來了一波發帖狂潮，共計發布了51條帖子，幾乎每四分鐘一條。

期間，特朗普攻擊敵人，力挺盟友，轉發自誇帖文……

其中涉及的內容包括：白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）抨擊特朗普敵人的影片、法院判決允許移民局法官對明尼蘇達抗議者使用武力、2020年選舉舞弊陰謀論、威脅起訴《紐約時報》發佈令他不滿的民調、宣佈起訴摩根大通及其行政總裁傑米·戴蒙，以及對特別檢察官史密斯（Jack Smith）的咆哮……

據報道，史密斯當時正在國會公開作證，講述他針對特朗普涉嫌試圖推翻2020年選舉所構建的案件。特朗普破了大防：「傑克·史密斯是個瘋狗，不該讓他繼續執業。」

《每日野獸》指出，特朗普的發帖狂潮，發生在一次「備受羞辱且廣受批評」的達沃斯之行尾聲。

當地時間21日，特朗普在達沃斯論壇發表演講，再提購買格陵蘭島。顯然，批評聲大於掌聲。

22日，特朗普在所謂「和平委員會」簽約儀式上再次遭受羞辱。

此前，白宮大力宣傳「和平委員會」倡議，呼籲各國支付10億美元（約78億港元）加入，成為「促進穩定、恢復可靠合法治理、在受衝突影響或威脅地區確保持久和平」的國家聯盟。

儘管白宮預計有35個國家代表出席儀式，但實際到場僅有十餘人。

2026年1月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）在瑞士達沃斯為其所創立的和平委員會主持簽署儀式，多國領袖出席（Reuters）

其他出席達沃斯的世界領導人，如法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和加拿大總理卡尼（Mark Carney），全都無視特朗普的這一努力。

在持續輸出兩小時後，特朗普的語氣終於開始緩和一些。

「正返回華盛頓，達沃斯時間精彩絕倫，」特朗普美東時間下午13時35分發帖，自我肯定，「格陵蘭框架正在推進，將對美國非常棒，『和平委員會』是世界前所未見的東西——非常特別。太多好事在發生！」

不過，在接下來的12小時裏，特朗普並未偃旗息鼓，又連續發布20多條動態。

他開始新一輪的攻擊敵人，力挺盟友，轉發自誇帖文……

下午15時39分，特朗普宣佈，美國有意申辦2035年世界博覽會。

2026年1月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席完在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇後，乘坐空軍一號返回華盛頓。圖為特朗普在機上向記者發表講話。（Reuters）

下午16時51分，特朗普回顧過去一年的「勵志史」——從「階下囚」到《時代》周刊「年度人物」。

下午18時25分，特朗普表示：「到處都是破紀錄的數字！我應該第四次爭取連任嗎？」

期間，他攻擊了國會議員奧馬爾（Ilhan Omar）、美聯儲前主席鮑威爾（Jerome Powell）、加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）等人。

晚上21時27分，他突發奇想：「或許我們應該考驗一下北約——援引第五條，要求北約前來保護我們的南部邊境，防止非法移民進一步入侵，從而騰出大量邊境巡邏人員執行其他任務。」

晚上21時50分，他向加拿大總理卡尼發文：「謹此函告知，和平委員會撤回此前邀請您加入有史以來最負盛名的領導人委員會的邀請。感謝您對此事的關注！」

2026年1月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文表示，撤回加拿大加入「和平委員會」（Board of Peace）的邀請。（網絡圖片）

隨後，特朗普轉發多則盛讚自己在達沃斯大獲成功的霍士新聞（Fox News）片段。

深夜23時42分，發布最後一則動態後，他終於心滿意足。

本文獲《觀察者網》授權轉載

