法國會否決兩項不信任動議　勒科爾尼政府免於倒台

法國會1月23日投票否決了極左翼和極右翼議員因財政預算問題分別提交的兩項不信任動議，勒科爾尼（Sebastien Lecornu）政府將繼續正常履職。



法媒23日報道，法國總理勒科爾尼因計劃強行通過預算案，在國會遭遇不信任投票，最終倖免於難。這是一次象徵性的勝利，但預計未來還會面臨更多類似的挑戰。

2026年1月23日，法國巴黎，國會議員就就兩項對總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）政府的不信任動議進行辯論及表決。（Reuters）

勒科爾尼20日動用憲法賦予的權力，在未經投票表決的情況下強行通過2026年預算案的部份內容。此前，他作出一些讓步，以獲得社會黨的支持。

社會黨23日通過阻止極左翼提出的不信任動議，表達了他們對政府的支持；極右翼提出的第二項不信任動議也受阻。

2026年1月23日，法國巴黎，總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在國會就兩項不信任動議進行投票表決前發表講話。（Reuters）

勒科爾尼須再度兩次動用同樣的憲法權力，才能使完整的預算案成為法律，這意味着他可能面臨更多不信任動議。

勒科爾尼說：「現在陷入了僵局。預算案文本無法再進行投票表決，而我們認為法國必須有預算。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

