衛報：馬杜羅被擄走前　副總統羅德里格斯已承諾與美方合作

英國《衛報》引述消息人士報道，在1月3日美軍強行帶走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）之前，時任副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）和她位高權重的哥哥曾承諾，一旦馬杜羅下台，他們將與特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府展開合作。



報道引述四位曾與高層會談的消息人士稱，1月5日宣誓就任的臨時總統的羅德里格斯和她的哥哥、國民議會主席豪爾赫（Jorge Rodriguez），事先透過中間人秘密向美國和卡塔爾官員保證，他們對馬杜羅下台表示歡迎。

《衛報》獲悉，時任副總統羅德里格斯與美國官員最早於2025年秋季展開溝通，並在特朗普與馬杜羅於11月下旬進行關鍵通話後持續進行。在通話中，特朗普堅持要求馬杜羅離開委內瑞拉，但遭到馬杜羅拒絕。

2025年12月，一位參與此事的美國人告訴《衛報》，羅德里格斯向美國政府表示，她已做好準備：「德爾西（Delcy，羅德里格斯的名字）傳達的信息是「馬杜羅必須下台」。」

2026年1月8日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在「英雄和烈士晉升和授勳儀式」上發表講話。（Reuters）

另一位知情人士透露：「她說，無論之後會發生甚麼，我都會配合。」

消息人士稱，特朗普的國務卿魯比奧（Marco Rubio），起初對與馬杜羅政權合作持懷疑態度，但後來他相信，羅德里格斯的承諾是防止在馬杜羅下台後出現政局混亂的最佳途徑。

此前，羅德里格斯和哥哥豪爾赫在馬杜羅遇襲前就承諾合作一事並未見諸報道。 2025年10月，《邁阿密先驅報》曾報道雙方透過卡塔爾進行的談判，但談判最終失敗。在談判中，羅德里格斯提出，如果馬杜羅下台，她願意擔任過渡政府領袖。

2026年1月5日，委內瑞拉內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）在國民議會出席副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）就任臨時總統的宣誓儀式。

路透社1月19日報道指，委內瑞拉內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）掌控警察和安全部隊，在馬杜羅遇襲前數月，他亦曾與美國進行過磋商。

所有消息來源都指出，羅德里格斯與美方達成的協議中存在一個微妙的區別：羅德里格斯家族承諾在馬杜羅下台後協助美國，但他們並未同意積極幫助美國推翻馬杜羅。消息人士堅稱，羅德里格斯兄妹並未主動策劃針對馬杜羅的政變。

報道指，突襲行動發生數小時後，特朗普似乎證實了上述會談。他告訴《紐約郵報》，羅德里格斯同意參與。特朗普當時表示：「我們已經和她談過很多次了，她理解。」

這篇報道發表後，委內瑞拉政府在網上發文稱其為「假新聞」，但未作進一步解釋。

《邁阿密先驅報》2025年10月曾報道，羅德里格斯試圖提議組建一個由她領導的過渡政府，如果馬杜羅同意在預先安排好的、被認為是安全的避風港退休，該政府將統治委內瑞拉。該計劃最終失敗，羅德里格斯強烈否認這一報道，但美方官員開始認為她並非「鐵板一塊」的領導人。

消息人士稱，2025年10月，就連那些對馬杜羅態度最強硬美方官員也願意與羅德里格斯展開合作。

其中一個原因是她承諾與美國石油公司合作，以及她熟悉美國的石油業人士，她被外界視為最願意與美國石油業合作的委國官員。