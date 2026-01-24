特朗普政府叫停電動車充電基建撥款　聯邦法官裁定違法

美國特朗普政府停止向擴大電動車充電基建設施計劃的撥款後，遭20個民主黨州份聯手入稟法院。一名聯邦法官1月23日頒下判詞，裁定華府違法。



路透社報道，美國聯邦法官林塔娜（Tana Lin）在判詞中提到，美國運輸部及聯邦公路管理局沒按法定規例，強行煞停國家電動車基礎設施（NEVI）計劃。

有關計劃在上屆總統拜登（Joe Biden）執政時代提出，並於2021年獲國會通過立法。不過在現屆運輸部長達菲（Sean Duffy）去年2月上台後，隨即叫停這個價值50億美元（約390億港元）的計劃，但強調此舉屬臨時性質。

2023年10月19日，美國加州一間購物中心停車場的一個停車位，被特別標示為電動車充電格。（Reuters）

加州、科羅拉多及華盛頓等州份去年5月就事件聯手入稟法院，指特朗普政府錯誤地扣起費用。林塔娜認為，有關法律從來沒有停止為電動車興建設施的打算，因此裁定華府違反國會意願。

目前運輸部未有回應裁決，而參議院下週將審視是否將拜登時代批出的8.79億美元、用於電動車充電網絡撥款用於其他較優先基建上。