TikTok敲定美國營運協議　民主黨議員質疑交易不透明　促國會調查

TikTok美國平台正式脫離母公司字節跳動，成立數據安全合資公司後，有民主黨議員於1月23日稱交易不透明，難以確定平台不再受中國影響；美國輿論也質疑，平台的關鍵功能仍由全球部門主管，難以確保美國數據有效隔絕。



民主黨參議員馬基（Ed Markey）23日發表聲明稱，這宗交易帶來更多問題，而非答案，國會應展開調查。

馬基說：「白宮幾乎完全未提供關於這項協議的任何詳情，包括TikTok的演算法是否真的不受中國擺布，如此缺乏透明度讓人不安。國會有責任調查這宗交易，要求公開透明，並確保任何讓TikTok繼續上線的安排，都真正保障國家安全。」

2026年1月13日，美國華盛頓特區，民主黨參議員馬基（Ed Markey）在針對美國入境及海關執法局（ICE）的抗議活動中發表演說。（Reuters）

TikTok美國合資公司由原公司大將主掌

TikTok於23日稍早宣布美國數據安全合資公司正式成立，由長期擔任TikTok美國行政總裁周受資得力助手的Adam Presser擔任總裁。

Adam Presser曾是TikTok最早反對出售美國業務的主要人物。知情者透露，他過去幾年來一直身處公司最高管理層，被廣泛視為TikTok在美國最具影響力的高管。美國國會2024年初通過國家安全法令，要TikTok脫離字節跳動或被禁用後，他就出任美國公司總經理，領導數據安全的業務。

字節跳動在合資公司僅保留19.9%股權。內部人士認為，Adam Presser的任命是周受資在美國的管理延伸，他向來直接向周受資匯報，而周受資則向字節跳動聯合創始人兼行政總裁梁汝波匯報。

新公司成立後，逾2億美國用戶無須下載新的應用，但須接受新的服務條款。公司承諾，將「重新訓練」引發最大國安隱憂的強大算法，同時堅稱美國用戶將繼續享有「全球體驗」，讓內容創作者繼續面向國際用戶群，商家也可維持全球規模的營運。

2020年10月6日，圖為一個3D列印的TikTok標誌出現在美國國旗前。（Reuters）

輿論指出，這對用戶、平台本身及國家安全的實際影響仍存諸多疑問。由於演算法直接影響內容創作者的流量和收入，因此他們密切關注算法的變化會造成什麼影響，但這在目前仍難以預見。

有分析指，TikTok的算法如今已非獨步天下，其他平台如Instagram和YouTube也提供類似的短影片體驗，廣告招徠和吸睛能力都已旗鼓相當。

此外，TikTok的關鍵功能如電子商務和市場行銷仍繼續在全球層面統一運作。對此，佛羅里達州大學媒體製作、管理及科技系教授Andrew Selepak說：「我不確定，他們要如何在不使用美國用戶數據的情況下，推動電子商務。」

華盛頓非營利機構民主與科技中心的魯安（Kate Ruane）也認為，TikTok交易既沒有提升任何人的隱私保護水平，也完全沒有改善國家安全。

本文獲《聯合早報》授權轉載

