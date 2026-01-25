日本眾院選舉前首場黨魁辯論　消費稅減稅財源與對外政策成焦點

日本眾議院解散後的首場黨首辯論會1月24日舉行，各黨圍繞消費稅減稅財源及對美對華政策展開激烈交鋒，為即將到來的選舉定調。



針對消費稅減稅議題，各黨主張迥異。執政的自民黨總裁、首相高市早苗提出，以兩年臨時減稅作為過渡，最終目標是創設「附帶給付的稅額扣除」制度，並稱可透過檢視補助金等手段確保財源。

圖為2026年1月19日，日本首相高市早苗在首相官邸舉行記者會，宣布2月8日舉行國會大選。（Reuters）

日本維新會與中道改革聯盟分別主張針對食品減稅及設立永久基金達成「食品零稅率」。令和新選組與參政黨則力主廢止消費稅，財源可由發行國債應對。僅有Team未來明確反對減稅，主張應優先降低社會保險費。

2025年7月2日，日本東京，立憲民主黨魁野田佳彥與其他政黨領袖辯論期間發表講話。（Getty）

在對外政策上，日本共產黨委員長田村智子與社民黨黨首福島瑞穗嚴厲批評高市政府對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的外交姿態，指其對美方在委內瑞拉與格陵蘭的行動未加批判，並盲目跟隨美國軍擴，加劇與中國的緊張關係。

高市早苗回應稱，日方正在透過與包括中國在內的雙邊及多邊通道進行持續對話。