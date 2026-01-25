美民主黨非裔議員私人活動遇襲　襲擊者揚言「特朗普將驅逐你」

來自美國佛州的民主黨籍聯邦眾議員弗羅斯特（Maxwell Alejandro Frost）周五（1月23日）在聖丹斯電影節的一場私人派對上遭遇襲擊。襲擊者高喊「特朗普（Donald Trump，又譯川普）將會驅逐你」，隨後揮拳擊中其面部。



29歲的弗羅斯特是首位當選國會議員的非裔、古巴裔及Z世代成員。他在社交媒體X上證實遇襲，稱襲擊者「醉醺醺的跑開時高喊種族主義言論」，並感謝現場保安與警方應對。據報道，襲擊者在洗手間曾自豪宣稱「身為白人多麼驕傲」，隨後在弗羅斯特離開時出拳攻擊。

據當地警方公告，弗羅斯特當日參加經紀公司CAA舉辦的私人活動時，遭襲擊者Christian Young闖入並攻擊。揚此前因未獲邀請被拒入場，其強行進入後襲擊了弗羅斯特及另一名女性與會者。警方已將其逮捕，控以「嚴重入室盜竊及兩項簡單襲擊」罪，並可能加重量刑。

2026年1月10日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯民眾遊行反對ICE與日益增長的種族暴力。（Reuters）

眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）表示對此「恐怖襲擊」感到震驚，強調必須嚴懲肇事者，並指仇恨與政治暴力在美國無立足之地。弗羅斯特則呼籲公眾保持安全，勿讓此類行為箝制言論。事件具體動機仍在調查中。