印度病毒｜尼帕病毒死亡率達100%　病徵＋預防5招1飲品千萬別飲

印度病毒｜香港有個案嗎？

根據衞生署衞生防護中心於1月26日表示，當地西孟加拉邦（加爾各答）的一間醫院，自今年1月中起錄得5宗確診尼帕病毒感染個案，主要為醫院內傳播，全部涉及醫護人員，暫未有死亡個案或跨境傳播個案。當地已隔離約100名密切接觸者，並進行檢測。目前中心的風險評估認為，尼帕病毒傳入香港的風險為低。

印度病毒｜什麼是尼帕病毒感染？

尼帕病毒感染是一種新發的人畜共患疾病，可以影響多種動物，包括豬隻、馬、山羊、綿羊、貓和狗。在過去20年，在孟加拉及印度曾多次錄得人類感染尼帕病毒的爆發。主要通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。患者可以沒有徵狀。如有症狀通常在感染後約4-14天開始出現，潛伏期亦可能長達45天。

尼帕病毒感染主要通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。（網上圖片）

印度病毒｜病徵是什麼？

早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉酸痛；其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。

感染個案死亡率約40％至75％，某些局部疫情甚至達100%，並出現併發症。它主要攻擊大腦和肺部，可引發嚴重肺炎和致命性腦炎，患者可能在出現症狀後24-48小時內迅速昏迷、癲癇、甚至死亡！根據復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇所指，目前還沒有特效藥可醫治，但科研並未止步。針對尼帕病毒的疫苗已經進入臨床試驗階段，單克隆抗體顯示出有一定的潛力。

印度病毒｜預防方法

根據衛生署所提供的建議，以下為預防感染尼帕病毒的4大方法：

• 注意個人衛生：在旅途中勤洗手，避免觸摸眼、口、鼻

• 遠離高風險動物：避免前往豬農場或蝙蝠棲息地，不要接觸野生動物

• 謹慎飲食：避免飲用未經巴氏消毒的果汁，特別是當地可能被蝙蝠唾液污染的椰汁

• 留意身體狀況：旅途中或回港後，如出現發燒、頭痛等疑似症狀，應立即求醫，並務必告知醫生你的外遊紀錄



印度病毒｜南韓列「尼帕病毒」為1級傳染病

綜合外媒報道，近期尼帕病毒感染病例主要集中在印度和孟加拉。在2025年，印度及孟加拉共12人因尼帕病毒感染而死亡。

南韓疾病管理廳於8日宣布，將尼帕病毒感染列入為第一級傳染病。（Freepik圖片）

雖然南韓至今尚未報告任何尼帕病毒病例，不過南韓疾病管理廳早於2025年9月8日宣布，將尼帕病毒感染列入為第一級傳染病。所有從印度、孟加拉入境韓國的旅客，不論國籍，若出現發燒、頭痛等症狀，都必須透過Q-CODE檢疫系統或健康狀態問卷向檢疫官申報。任何被診斷或疑似感染的個案，將會被立即隔離並進行流行病學調查。

印度病毒｜在韓求醫方法3大

做足預防措施，但在韓國旅遊期間懷疑自己感染了尼帕病毒？不用擔心！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了3大旅客在韓求醫方法！

在韓求醫方法【1】前往國際診所

韓國的大醫院附設有國際醫療中心，提供外國人相關醫療服務。尤其提供專門翻譯以及專門診療等服務，讓外國旅客也可以使用當地的醫療服務。以下為南韓14間國際診所：

首爾ASAN峨山醫院

地址：首爾特別市松坡區奧林匹克路43街88

電話：+82-2-3010-5001（英文）、+ 82-2-3010-7439（中文）、+ 82-2-3010-7944（日文）

診療時間：平日 08:30-17:30／週末、國定假日公休（週六診療與否因科別而異，請事先確認）



Severance醫院

地址：首爾特別市西大門區延世路50-1

電話：+82-2-2228-5800／5810（英日中）

診療時間：平日 08:30-17:30／週末、國定假日公休



三星首爾醫院

地址：首爾特別市江南區逸院路81

電話：+82-2-3410-0200（英文）、+82-2-3410-0409（中文）

診療時間：平日 08:00-17:00／週末、國定假日公休



首爾大學醫院

地址：首爾特別市鐘路區大學路101

電話：+82-2-2072-0505（英中）、0130-484-0505（急診專線）

診療時間：平日 09:00-17:30／週六 09:00-12:30／週日、國定假日公休



天主教大學首爾聖母醫院

地址：首爾特別市瑞草區盤浦大路222

電話：+82-2-2258-5745~6（英日）

診療時間：平日 08:30-17:00／週末、國定假日公休



嘉泉大學吉醫院

地址：仁川廣域市南洞區南洞大路774號街21

電話：+82-32-460-3213（英中）

診療時間：平日 08:00-17:00／週末、國定假日公休



江南Severance醫院

地址：首爾特別市江南區彥州路211

電話：+82-2-2019-3600（英文）

診療時間：平日 08:30-17:30／週末、國定假日公休



高麗大學醫院安岩院區

地址：首爾特別市城北區高麗大路73

電話：+82-2-920-5677（英文）

診療時間：平日 08:30-17:30／週末、國定假日公休



慶北大學醫院

地址：大邱廣域市中區東德路130

電話：+82-53-200-6114（英文）

診療時間：平日 08:30-17:30／週末、國定假日公休

*午休時間 12:30~13:30

*最後掛號時間為結束時間前1小時



仁濟大學白醫院海雲臺院區

地址：釜山廣域市海雲臺區海雲臺路875

電話：+82-51-797-0566（英日中）

診療時間：平日 09:00-12:00、13:30-17:00／週末、國定假日公休



仁荷大學醫院

地址：仁川廣域市中區仁港路27

電話：+82-32-890-2080 / 2090（英文）、+82-32-890-2080 / 2092（中文）

診療時間：平日 08:30-12:00、13:00-16:30／週末、國定假日公休



慶熙醫院

地址：首爾特別市東大門區慶熙大路23

電話：+82-2-958-9644（英日中）

診療時間：平日 08:30-12:00、13:30-16:30／週末、國定假日公休



圓光大學醫院

地址：全羅北道益山市武王路895

電話：+82-63-859-0122（英中）

診療時間：平日 09:00-17:30／週末、國定假日公休



天主教大學聖文森醫院

地址：京畿道水原市八達區中部大路93

電話：+82-31-249-8016（英文）

診療時間：平日 08:00-17:00／週末、國定假日公休



在韓求醫方法【2】到便利店或藥局買藥

若病徵未算嚴重，可直接去藥局或是24小時便利商店買藥。有位在韓國居住了8年的台灣網友，在Threads上分享了3款藥品，包括是感冒藥「판콜에이내복액 Pancol A Sol.」、「Panpyrin Q Sol.」；以及退燒藥「타이레놀 500mg」。

在韓求醫方法【3】致電緊急醫療中心熱線

如症狀嚴重出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，請立即致電緊急醫療中心熱線「119」或致電旅外國人急難救助全球免付費專線「001-800-0885-0885」（只限KT SIM卡）救助。

