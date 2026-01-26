千人雨中聲援博爾索納羅　一道雷劈下爆發巨響89傷｜有片

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）大選敗給現任總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、連任失敗後，因策劃政變未遂罪名成立而需服刑27年。數千人1月25日在巴西利亞舉行集會，冒雨上街聲援博爾索納羅，期間發生雷擊事件，89人受傷。



數千人2026年1月25日在巴西利亞舉行集會，冒雨上街聲援巴西前總統博爾索納羅，期間發生雷擊事件，89人受傷。（網上圖片）

這場由巴西國會議員費瑞拉（Nikolas Ferreira）發起的集會，訴求是為博爾索納羅爭取「特赦」。巴西最高法院2025年11月25日作出歷史性判決，正式裁定博爾索納羅因策劃政變未遂罪名成立。

他被認定在2022年總統大選敗給左翼對手盧拉後，策劃政變推翻民主選舉結果，其中包括計劃暗殺現任總統盧拉等政要，現在被關在巴西利亞的帕普達監獄（Papuda Penitentiary Complex）。

網上流傳的影片顯示，現場有撐着各色雨傘、身穿塑膠雨衣的民眾，正在前行的一名黑衣男子遭突如其來的閃光和轟隆聲嚇倒，站在原地一動不動，鏡頭轉向對面，有人突然倒下，附近其他人馬上把他扶起身來。

另一片段顯示，現場原本轟鳴的口號聲浪，被一聲來自天空的巨響腰斬。從天直貫入地的慘白電光，將密集的人潮、揮舞的旗幟與激動的臉孔定格，同時是近在耳邊的爆炸式巨響與衝擊。