白宮：特朗普不想見到街頭發生傷亡　但不會放棄驅逐非法移民

美國明尼蘇達州37歲男護士普雷蒂（Alex Pretti）24日遭移民與執法局（ICE）擊斃事件，在美國激起群眾憤怒。美國白宮1月26日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不希望看到美國街頭發生傷亡事件，但他不會放棄將涉及暴力犯罪的非法移民，從明尼蘇達州驅逐出境。



白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）會見記者稱，該場悲劇的根本原因，是明尼蘇達州民主黨籍領導人持續與聯邦敵對抵抗。她呼籲，明尼蘇達州政界人士應將監獄中的非法移民，以及任何被發逮捕令，又或有犯罪記錄的非法移民，全部移交給聯邦當局，以便立即遣返。

萊維特又稱，特朗普希望國會立即通過立法，終止一些城市為非法越境者提供庇護政策。萊維特強調，特朗普絕不會食言，他承諾將暴力犯罪的非法移民驅逐出境，讓美國重回安全，他歡迎各方為此付出努力。

路透社報道，根據的現場畫片顯示，與特朗普政府的說法相矛盾。特朗普政府聲稱，普雷蒂持槍靠近執法人員後，執法人員出於自衛才開槍。但影片顯示，普雷蒂當時拿著的是手機，而不是槍，仍被執法人員壓倒在地。影片還顯示，在普雷蒂被制服後，警員們從他腰間附近取下了一把槍，隨後開槍將其擊斃，而普雷蒂持有合法槍枝。

民主黨批評，特朗普政府向明尼蘇達州增派移民執法人員，是「無法無天的入侵」，危及公共安全。