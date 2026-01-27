明尼蘇達州男護士遭擊斃　美媒：邊境巡邏隊指揮官將被調離當地

美國移民和海關執法局（ICE）近日在明尼蘇達州進行打擊非法移民的執法行動，惟在過去3周已發生兩宗美國公民遭執法人員擊斃的事件。有美媒報道，在當地主導執法行動的邊境巡邏隊指揮官博維諾（Greg Bovino）已被解除「特派指揮官」（commander at large）職務，並將返回其位於加州的原崗位，預計不久後將退休。



美國《大西洋》（The Atlantic）雜誌引述一名國土安全部官員和兩名知情人士報道，邊境巡邏隊隊長博維諾已被免去在明尼蘇達執法行動「特派指揮官」的職務，並將被調回加州。

2026年1月25日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，圖為37歲的深切治療部男護士普雷蒂（Alex Pretti），他24日被移民和海關執法局（ICE）探員槍殺。（Reuters）

據報道，在博維諾指揮下的邊境巡邏隊探員於1月24日（上周六）槍殺37歲的男護士普雷蒂（Alex Pretti）之後，特朗普政府正重新考慮其激進的策略。

特朗普26日（周一）態度明顯軟化，表示與明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Waltz）通話後，兩人「意見一致」。特朗普亦表示，他將派遣邊境沙皇霍曼（Tom Homan）前往明尼蘇達州，接手當地的聯邦執法工作。

報道引述兩位知情人士透露，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及其顧問萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）也面臨被解僱風險，他們都曾是博維諾在國土安全部最大的支持者。

報道指，過去七個月，博維諾一直是這場針對民主黨主政城市的移民執法行動的公眾代言人。諾姆授予博維諾「指揮官」頭銜，並派遣他和戴上面罩的邊境執法人員前往芝加哥、夏洛特、新奧爾良，然後是明尼阿波利斯高調執法。

博維諾帶上自己的攝影團隊走遍全國，利用社交媒體反擊民主黨政客和網絡上的批評者，成為了「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的社交平台明星。

在明尼阿波利斯市，特朗普政府任命博維諾為首席發言人，安排他每日召開記者會，為執法人員的粗暴手段辯護，並將責​​任歸咎於抗議者和當地官員。

2026年1月21日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，邊境巡邏隊（Border Patrol）指揮官博維諾（Greg Bovino）在一間加油站參與執行任務。（Reuters）

報道認為，普雷蒂遭執法人員擊斃似乎成為了博維諾「被降職」的導火線。

普雷蒂是一名深切治療部男護士，專門照顧退伍軍人。槍擊事件發生數小時後，博維諾出席記者會，並附和國土安全部的說法，指控普雷蒂企圖「屠殺」聯邦探員。博維諾一再聲稱，受害者是邊境巡邏隊探員，而不是普雷蒂。

國土安全部發言人否認博維諾已被降職：

特朗普政府否認博維諾已被降職。國土安全部發言人Tricia McLaughlin在網上發文表示，博維諾並未被解除職務。正如白宮發言人所言，他是總統團隊的重要成員，也是一位偉大的美國人。