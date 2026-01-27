FIFA前主席白禮達：美國有安全風險　球迷應避免前往世界盃

四年一度足球壇盛事世界盃舉行在即，國際足協（FIFA）前主席白禮達（Sepp Blatter）表示對其中一個主辦國美國有安全憂慮，因此呼籲球迷應杯葛當地舉行的賽事。



《衛報》1月26日報道，白禮達在社交平台發文，稱認同瑞士反貪污律師Mark Pieth提出球迷杯葛美國上演賽事的言論。

國際足協（FIFA）執行委員會2015年7月20日在瑞士舉行會議，時任主席白禮達遭示威者擲假銀紙抗議。（Getty Images）

Pieth日前接受瑞士傳媒訪問時提到，美國移民部門較早時於明尼蘇達州明尼亞波利斯市（Minneapolis）擊斃女示威者古德（Renee Good）一事，是球迷不應前往當地的其中一個原因。

他指出，美國本土所發生的事，包括政治對手遭邊緣化、移民部門濫用權力等，導致球迷敬而遠之。因此Pieth給球迷一個忠告，就是不要前往美國，認為在家看電視轉播會更好；如果他們仍到當地，就應預計如沒有配合當局，就可能「幸運地」遭即時遞解。

圖為2026年1月23日，大批示威者在明尼蘇達州明尼阿波利斯參加「ICE Out」抗議日的集會與遊行。社區領袖、宗教領袖與工會呼籲明尼蘇達州居民參與他們所稱的「行動日」，在這場全州總罷工期間，預計有數百家本地企業關閉，以抗議該地區的移民執法行動。（Getty Images）

白禮達擔任FIFA主席期間曾涉及多宗醜聞，包括涉嫌在2011年為法國前球星、後擔任歐洲足協（UEFA）主席柏天尼（Michel Platini）欺詐為FIFA負責顧問工作的200萬瑞士法郎（約2507萬港元）佣金而惹官非，但兩人最終在去年獲裁定無罪。

白禮達下台後，由恩芬天奴（Gianni Infantino）接替領導FIFA的工作，後者並與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）建立密切關係。柏天尼日前認為，恩芬天奴變得獨裁，而且崇尚財富和權力。