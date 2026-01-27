施紀賢明起率50多家英企代表訪華4天　中方：體現對加強關係期盼

中國外交部1月27日宣布，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）28日起訪華4天。此為時隔8年再有英國首相訪華。中國商務部稱，屆時施紀賢將率50餘家英國大企業高層和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英優勢領域，充分體現英方對深化雙邊經貿關係的熱切期待。



中國外交部表示應國務院總理李強邀請，施紀賢將於1月28日至31日對中國進行正式訪問。

2025年11月27日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）站在首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）旁邊。（Reuters）

中國商務部表示，中英互為重要經貿夥伴，長期以來在兩國領導人的戰略引領下，中英經貿關係保持健康穩定發展，2025年中英雙邊貨物貿易額達到1037億美元，服務貿易額有望突破300億美元，雙向投資存量近680億美元，英國分別擔任第二十五屆投洽會、第四屆消博會主賓國，中英兩國務實合作充滿活力。

率50多家英企代表訪華

商務部稱，據了解屆時施紀賢將率50餘家英國大企業高層和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英優勢領域，充分體現英方對深化雙邊經貿關係的熱切期待，中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備此訪的經貿成果，以及2026中英企業家委員會會議，中英企業積極踴躍參會，目前已有100餘家企業代表報名參加。訪問期間，商務部擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，力爭打造中英經貿合作的新增長點。

中方指，當前全球貿易保護主義加劇，中英均堅持自由貿易和維護多邊貿易體制，雙方將致力於優勢互補、互利共贏的經貿合作，推動貨物和服務貿易協同發展，投資合作雙向奔赴，不斷拓展綠色能源、醫療健康、創意產業、智能製造等領域合作空間，商務部願與英方經貿主管部門一道，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強經貿政策溝通，為雙方企業合作創造公平、透明、法治化的營商環境，推動中英經貿關係不斷邁上新台階。

2025年11月22日，南非約翰尼斯堡，二十國集團（G20）領導人峰會舉行當日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在一間酒店接受天空新聞的採訪。（Reuters）

施紀賢帶什麼人一起訪華？

施紀賢預計會於1月27日晚間啟程，開啟8年來英國首相首次中國之行。他強調英國「不會在美國和中國之間被迫選邊」，此次訪問將優先推動中英經濟合作。

施紀賢將率領約60名來自企業、高校及文化機構的隨團代表，訪問北京和上海。施紀賢26日接受彭博社訪問， 盛讚中國將為英國帶來巨大商機；同時亦駁斥關於「加強對中關係即犧牲英美關係」的說法，稱英美關係密切且成熟。