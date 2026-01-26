澤連斯基：美國對烏安保文件完成草擬 只待敲定簽署時間地點
撰文：蕭通
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於1月25日表示，關於美國向烏克蘭提供安全保障的文件已完全準備就緒，基輔方面正在等待簽署的時間和地點。他又透露，週末與俄羅斯舉行的會談取得了一些進展。
澤連斯基在訪問立陶宛首都維爾紐斯期間會面記者，該份文件已經100%準備就緒，烏克蘭正等待美方確認簽署的日期和地點，之後文件將送交美國國會和烏克蘭議會批准。
烏克蘭和俄羅斯在剛過去的周末舉行了首次三方會談，美國調解員也參與其中，雙方討論了美國提出的和平方案框架，但最終未能達成協議。
澤連斯基表示，這次討論了美國的20點和平計劃和一些棘手的問題。「之前有很多棘手的問題，但現在少了很多」。但他重申，基輔方面在維護烏克蘭領土完整的一立場絕不動搖。
