澤連斯基：美國對烏安保文件完成草擬　只待敲定簽署時間地點

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於1月25日表示，關於美國向烏克蘭提供安全保障的文件已完全準備就緒，基輔方面正在等待簽署的時間和地點。他又透露，週末與俄羅斯舉行的會談取得了一些進展。



圖為2026年1月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問維爾紐斯，與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda ）會面。（Reuters）

澤連斯基在訪問立陶宛首都維爾紐斯期間會面記者，該份文件已經100%準備就緒，烏克蘭正等待美方確認簽署的日期和地點，之後文件將送交美國國會和烏克蘭議會批准。

烏克蘭和俄羅斯在剛過去的周末舉行了首次三方會談，美國調解員也參與其中，雙方討論了美國提出的和平方案框架，但最終未能達成協議。

澤連斯基表示，這次討論了美國的20點和平計劃和一些棘手的問題。「之前有很多棘手的問題，但現在少了很多」。但他重申，基輔方面在維護烏克蘭領土完整的一立場絕不動搖。