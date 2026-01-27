尼帕病毒｜印度錄得5個案 亞洲數國或地區加強旅遊防控
撰文：洪怡霖
出版：更新：
印度爆發尼帕病毒（Nipah Virus，又稱立百病毒）疫情之際，亞洲多個地區紛紛採取防控措施。
印度尼帕病毒爆發「香港」防控措施有哪些？
衞生署衞生防護中心1月26日表示已主動向世衛和印度衞生有關部門索取進一步資訊，對來自有關爆發地區並出現疑似徵狀的入境旅客進行健康篩查，以盡快轉介疑似個案到醫院進行調查。
印度尼帕病毒爆發「台灣」防控措施有哪些？
衞生福利部疾病管制署表示，目前僅針對印度喀拉拉州維持「第二級：黃色注意」旅遊警示，並已預告3月將尼帕病毒感染症列為第五類法定傳染病，提醒民眾出國旅遊應避免飲用生椰子汁及食用生冷食物。
印度尼帕病毒爆發「泰國」防控措施有哪些？
衞生部門正在素萬那普機場、廊曼機場和布吉島機場對來自西孟加拉邦的旅客進行監測，措施包括體溫檢測、症狀篩檢和發放健康諮詢卡。布吉國際機場也已加強疾病防治措施。
印度尼帕病毒爆發「尼泊爾」防控措施有哪些？
政府加強特里布萬國際機場和與印度接壤的主要陸路邊境口岸的篩檢工作。已設立負責處理疑似個案的衞生服務站。
印度尼帕病毒爆發「越南」防控措施有哪些？
衞生部發布公共安全建議，敦促從疫情地區返回的人員進行14天的健康監測。胡志明市疾病管制中心（HCDC）1月26日宣布，正密切關注全球疫情發展並實施各項預防措施。
國際入境口岸已加強篩檢，重點關注來自高風險地區的旅客。任何出現發燒或其他潛在危險傳染病症狀的人員都將立即被隔離並接受評估。
