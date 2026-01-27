馬杜羅被擄後　委代總統收美方警告：15分鐘答是否服從　不從就殺

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在近期洩露的一段錄音內稱，美軍擄走馬杜羅（Nicolás Maduro）時，她和其他內閣成員只有15分鐘時間決定是否服從美方要求，「否則他們就會殺我們」。



英國《衛報》（The Guardian）報道，錄音紀錄美國突襲委內瑞拉7天後，在委內瑞拉舉行的一場近兩小時的會議。會議似乎是透過視訊會議平台錄製，大多數對委內瑞拉政權有影響力的人士都在現場，但目前尚不清楚會議錄音是如何遭洩露。

2026年1月5日，委內瑞拉加拉加斯，圖為代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在國會上發表講話。（Venezuelan National Assembly Via Getty）

羅德里格斯在發言中表示，她說「在這種情況下不得不承擔責任，令人痛苦」。她提到美國的軍事行動稱，「從他們綁架總統（馬杜羅）的第一分鐘起，威脅就開始了。他們給內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）、豪爾赫（Jorge Rodríguez，代理總統的哥哥）和我15分鐘時間作出回應，否則他們就會殺我們。」

美軍被指聲稱馬杜羅夫婦「被殺」而非綁架

羅德里格斯還表示，美軍最初聲稱「馬杜羅及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）已被暗殺，而非綁架」，她與其兄長及卡韋略則回應稱，他們已「準備好承受同樣的命運」。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右二）與妻子（左二）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

羅德里格斯是美國突襲委內瑞拉後的委國代理總統，此後她因配合特朗普的要求而受到對方的讚揚。但她稱自己之所以這樣做，只是因為「威脅和勒索不斷」。她也承認，她的首要任務是「保住政治權力」。

委內瑞拉中央大學退休教授、歷史學家兼政治分析家瑪雅（Margarita López Maya）表示，很難確定羅德里格斯是否真的受到死亡威脅，「這或許是羅德里格斯為鞏固其支持者而精心編造的故事，因為眾所周知，馬杜羅的下台必然涉及內部串通。」