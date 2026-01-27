加州州長指責TikTok壓制批評特朗普內容　啟動審查是否違反州法

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）1月26日（周一）指控TikTok壓制批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的內容，並啟動對該平台內容審核機制的審查，以判定其是否違反州法律。TikTok則稱問題與系統故障有關。



紐瑟姆辦公室在X平台（前稱Twitter）上表示，「在TikTok被出售給一家與特朗普關係密切的商業集團後，我們辦公室收到報告，並獨立證實部份批評總統特朗普的內容遭到壓制的情況。」

紐瑟姆辦公室續指：「州長正在對此事展開審查，並呼籲加州司法部確定此舉是否違反加州法律。」

2026年1月22日，美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，展示他網站上正在銷售的護膝，稱準備給那些向特朗普卑躬屈膝的領導人。（Reuters）

路透社報道，TikTok美國合資企業的代表引述先前聲明，指問題歸因於數據中心停電，並補充表示：「若將此事報道為除了我們已公開確認的技術問題之外的其他原因，將是不準確的。」合資公司也表示，由於此次故障的影響，用戶在發布新內容時或會遇到錯誤、載入速度變慢或請求逾時等問題。

2025年1月16日，圖為社交平台TikTok應用程式的標誌。（Reuters）

社交平台TikTok上週宣布，已成立合資公司TikTok USDS Joint Venture，該公司將負責收購TIkTok在美國的資產，確保TikTok能夠繼續在美國營運。按照公布，該合資公司將負責TikTok美國的數據保護、演算法安全、內容審核及軟件保障。TikTok母公司字節跳動將在合資公司中持股19.9%，為最大單一股東。