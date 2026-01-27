路透社：特朗普「金穹」計劃一周年　技術分歧等因素致研發陷停滯

路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推出的「金穹」導彈防禦計劃啟動已滿一年，但幾乎未見明顯進展。分析指出，由於技術分歧以及對天基（Space-Based）組件的擔憂，數十億美元資金遲遲無法撥付，導致這項極具雄心的國家安全項目陷入停滯。



報道指，「金穹」計劃旨在2028年前部署一套覆蓋美國全國的綜合導彈防禦系統。但一年過去，美國會雖於去年夏天撥款250億美元（約1,950億港元），但項目大部份資金仍未動用，官員們至今仍在就太空架構的關鍵設計展開爭論。

兩名美國官員透露，導彈防禦系統的整體架構仍在敲定中，因此還未動用大規模資金。他們指出，相關資金已準備就緒，一旦關鍵決策完成，未來幾天內就可能撥付可觀數額。

2026年1月19日，美國華盛頓特區，圖為特朗普接受路透社訪問。（Reuters）

美國防部一名官員則說：「『金穹』辦公室仍在推進行政命令所列目標。實施方案及相關技術具有動態性，但架構的基礎現已確立，具體細節屬機密。」

另外，「金穹」計劃設想在擴展現有地面防禦系統的同時，加入更具實驗性的天基組件，用於從軌道上探測、追蹤，甚至應對來襲威脅。這些組件包括先進的衛星網絡，以及存爭議的在軌武器系統。

報道引述官員指，項目延誤的原因之一是圍繞機密太空設備的內部爭論。這是因為討論中的系統或涉及通訊標準，而這些系統很可能具備反衛星能力，從而引發是否符合「防禦性」導彈盾牌定位的爭議。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

美國歷來反對反衛星武器，原因包括對太空碎片的擔憂，並曾批評中國於2007年進行反衛星導彈試驗。由於太空架構尚未敲定，項目負責人無法推進一系列預期的武器採購合同，這是當前有待解決的關鍵問題之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

