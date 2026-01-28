尼帕病毒爆發史　曾致大馬百人亡　撲殺逾110萬豬隻｜新聞背後

近期印度再出現尼帕病毒（Nipah Virus）病例，亞洲泰國、尼泊爾等多地機場迅速加強篩查。回顧過往，雖然尼帕病毒缺乏特效藥與疫苗，但人類憑藉一系列公共衛生措施，曾多次成功控制並「撲滅」疫情。



何時發現病毒初例？

尼帕病毒首次於1998年在馬來西亞發現。當時，馬來西亞森美蘭州雙溪尼帕（Kampung Sungai Nipah）養豬場的養豬場工人中首次出現不明原因的嚴重呼吸道感染和腦炎病例。病毒隨後也蔓延至新加坡。此次疫情揭示病毒從果蝠傳豬、再傳人的傳播鏈，病毒名字便是來自於最初發現個案的村莊。

尼帕病毒（Nipah Virus）的傳播途徑。（復旦大學附屬華山醫院感染科信息發布微信公眾號「華山感染」）

過往爆發史及如何「撲滅」？

自1998年首次爆發以來，尼帕病毒在南亞和東南亞地區反覆肆虐。撲滅疫情主要依賴傳統公共衛生手段：即早發現、隔離病例、追蹤接觸者、控制動物傳播源，並加強風險教育。這套「圍堵」策略，是人類對抗此類高致死率病毒的重要武器。

馬來西亞與新加坡（1998-1999年）：首次爆發導致大規模疫情，共導致馬來西亞265人感染、105人死亡，新加坡11人感染、1人死亡。馬來西亞撲殺約116萬頭豬以阻斷傳播，新加坡限制生豬進口，最終控制疫情。此後，兩國未再報告新疫情。

孟加拉（2001年至今）：成為反覆流行區，疫情多與飲用被蝙蝠污染的生椰棗汁有關。累計報告病例逾300例，病死率超過70%。防控重點在於公共教育，勸導民眾避免飲用生椰棗汁。

印度（2001年至今）：疫情呈週期性暴發、零星反復，主要集中在西孟加拉邦（West Bengal）與喀拉拉邦（Kerala），至少報告過9宗案例。其中2001年西孟加拉邦的疫情導致66宗感染、45人死亡，傳播以醫院內感染為主；2018年喀拉拉邦報告23宗感染、至少17宗死亡；2021年9月4日喀拉拉邦5宗感染，2人死亡。

2021年9月7日，印度科澤科德（Kozhikode），工作人員捕獲一隻蝙蝠，並將其放入塑膠袋中。尼帕病毒（Nipah Virus）主要由食水果的蝙蝠傳播。（Getty）

2025年5月至7月，該邦再報告4宗確診，其中2宗死亡；在2025年喀拉拉邦疫情中，當局迅速追蹤超過700名接觸者、嚴格執行醫院內部控制、撲殺感染動物，並加強公眾風險教育，成功阻斷擴散。

2026年1月，西孟加拉邦確診2宗，已追蹤到196名密切接觸者。

其他地區：菲律賓曾報告人馬共染疫情，泰國、柬埔寨則僅在蝙蝠中檢出病毒，尚未報告人類病例。

當前印度西孟加拉邦的個案仍在監控中，各國亦迅速開展防範行動。中國武漢病毒研究所近日稱發現口服抗病毒藥物（VV116），為未來治療帶來新希望，此前世衛組織稱尚無特效藥，以防範治療為主。