尼帕病毒｜死亡率可達75%　港大教授籲外遊避接觸蝙蝠及飲椰棗水

印度西孟加拉邦（West Bengal）近日爆發死亡率極高、暫時無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），引發全球關注。港大醫學院微生物學系臨床教授杜啟泓接受《香港01》專訪時表示，雖然尼帕病毒的死亡率較高（平均60%，可高達75%），但其傳播率不高，市民現階段毋須過份擔心。



杜啟泓認為，印度現時的疫情仍屬可控，惟市民假如真的要前往當地，應避免接觸蝙蝠和野外生果，以及避免飲用椰棗水。



杜啟泓受訪時表示，尼帕病毒最早於1998年在馬來西亞初次爆發。它最大的特點是死亡率高，平均接近60%，過往的爆發亦曾出現75%甚至更高的死亡率。

尼帕病毒一般是由動物傳給人的病毒，天然宿主是蝙蝠。動物傳人的途徑一般有兩種。第一，人類與受尼帕病毒感染的豬隻及其分泌接觸，就有可能連帶被感染。

第二，人類食用了，受帶有尼帕病毒蝙蝠污染的生果，或是飲用了在印度頗受歡、被蝙蝠污染的椰棗水。

港大醫學院微生物學系臨床教授杜啟泓受訪談尼帕病毒：

此外，尼帕病毒也可以人傳人；被尼帕病毒感染的病人可以在醫院將病毒傳給醫護人員。

杜啟泓指，尼帕病毒並不常見，但一旦爆發，還是會有一定程度的嚴重性。現時並沒有疫苗可以預防尼帕病毒，亦沒有特別見效的藥物可以治療尼帕病毒。

尼帕病毒在印度時有爆發 市民如要前往疫區須小心

杜啟泓表示，尼帕病毒過去數年在印度時有爆發，尤其是南部（編按：喀拉拉邦，Kerala）曾出現數次爆發，今次則是在較為北部的地區。

杜啟泓指，過去印度爆發尼帕病毒，總的感染人數並不多，所以市民對今次爆發毋須過份擔心。

杜啟泓同時強調，儘管尼帕病毒的傳播率不高，但由於其致病率較高，假如市民要前往疫區，應該多加注意。

市民假如要前往印度 應留意三件事

杜啟泓認為，由於現時感染尼帕病毒的人數較少，不會呼籲市民放棄前往印度。

假如市民選擇前往印度，應留意三件事：

1. 在當地避免飲用椰棗水，因為蝙蝠喜歡飲用椰棗水，很容易被蝙蝠污染。

2. 避免在野外採集生果，同樣容易被污染。

3. 避免接觸蝙蝠，蝙蝠屬高危動物。

香港政府與市民該如何防範尼帕病毒？

杜啟泓表示，一般預防傳染病傳入香港，第一道防護線是機場和口岸。杜啟泓注意到政府已在機場加強檢測，特別是那些從高危地區返港的人士。假如有人從高危地區回港並且有發燒症狀，那就需要就尼帕病毒進行檢測。

第二道防線是醫院和診所。杜啟泓認為，病人就診時，醫生應問清楚病人的旅遊史，假如病人真的有高危接觸，就應該進行尼帕病毒檢測。假如市民曾前往高危地區，亦有發燒等症狀，應如實向醫生交代詳細的旅遊紀錄，方便醫生段症。

泰國果蝠被驗出尼帕病毒 外遊應避免接觸蝙蝠

對於泰國衛生部表示在國內的果蝠驗出尼帕病毒，杜啟泓認為當地暫時並未有確認的人類個案，市民毋須太擔心。

杜啟泓同時強調，病毒是沒有國界之分。蝙蝠不只可以傳播尼帕病毒，亦有可能傳播其他病毒。無論去哪裡旅行，都應該避免接觸蝙蝠。