歐盟外交專員：美國戰略重點遠離歐洲　北約必須變得更「歐洲化」

面對美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府不再以歐洲為戰略重點的新現實，「強權脅迫」愈加頻繁以及跨大西洋關係永久斷裂的風險，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）1月28日敦促歐洲國家在北約發揮更大作用，讓北約變得「更歐洲」。



英國廣播公司（BBC）報道，卡拉斯28日在布魯塞爾的歐洲防衛局會議上發表演講時說，歐洲仍要維持強韌的跨大西洋關係，美國也繼續是歐洲的夥伴和盟友，但歐洲必須適應一個新現實，即「歐洲已不再是華盛頓的首要重點」。

2025年2月17日，波蘭華沙，在波蘭國防部與微軟合作協議的簽署儀式前，歐盟和北約旗幟在場地內飄揚。（Getty）

卡拉斯表示：「這個改變已持續一段時期，是結構性的改變，非一時的現象。這意味着歐洲必須迎難而上—歷史上從未有一個大國將生存的能力託付他人還得以生存下來。」

她警告，世界全面回到強權以力量脅迫各國、支配自己的勢力範圍，以及強權即真理的風險是現實，歐洲必須認清這翻天覆地的改變會持續，並應快速應對。

特朗普1月突然加大力度要從丹麥手中取得格陵蘭島，雖然最後邀緩強硬索取的姿態，改為協商，仍大大打擊歐洲盟友以美國為防禦夥伴的信心。歐盟內部引發呼聲，要擺脫對以美軍為後盾的北約的依賴。

這張攝於2026年1月17日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型，以及歐盟和格陵蘭旗幟。（Reuters）

不過，卡拉斯也認清現實，指歐洲的安全仍須以北約為基石，歐洲對北約的付出仍是「輔助」美國，但歐方須扮演更大角色。

卡拉斯說：「尤其在這當下，美國把眼光放在歐洲以外，北約必須變得更加歐洲，以維持力量。」

2026年1月20日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）舉行的歐洲議會全體會議上就格陵蘭問題發表講話。（Reuters）

美方早前表示，隨着美國的注意力轉向中國等其他競爭者，它希望歐洲盟友承擔更多歐洲大陸常規防禦的責任。

卡拉斯的講話可說是回應北約秘書長呂特（Mark Rutte）26日在歐洲議會上的發言，後者當時警告歐洲，若自以為可不依靠美國，自行承擔防禦責任，大可「繼續做夢」。他說，單單取代美國的核保護傘，歐洲就得將國防預算提高一倍，堅持取代美軍其實是落入俄羅斯的圈套。

本文獲《聯合早報》授權轉載

