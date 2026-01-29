魯比奧：生擒馬杜羅令美國更安全　稱委代理總統正與華府緊密合作

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）1月28日在參議院外交關係委員會聽證會上表示，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）被生擒後，該國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）正與華盛頓建立更緊密關係，美方目前「既未準備亦不打算」對委內瑞拉採取軍事行動，但特朗普不會排除任何選項。



魯比奧周三為特朗普政府本月初出動美軍擄走委內瑞拉總統馬杜羅辯護，指行動是要消除美國在西半球面臨的一個重大國家安全威脅，將令美國更安全。他還認為，委內瑞拉目前的狀況肯定比4星期前好，希望在未來9個月，情況會比馬杜羅在位時更好。

魯比奧又指，羅德里格斯與美方合作很快會獲得益處，委內瑞拉將獲准出售被美國制裁的石油，收入會用於支持政府基本服務，例如警務及醫療保健，石油收入將存入由美國財政部監督的戶口，並在華府批准每月的預算後發放，將造福當地人民。

2026年1月28日，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在加拉加斯接過武裝部隊總司令徽章後，與國民議會主席豪爾赫（Jorge Rodriguez）及國防部長洛佩茲（Vladimir Padrino Lopez）並肩，向觀眾致詞。（Reuters）

在聽證會上，有民主黨人質疑與羅德里格斯合作是否明智，指她是一位終身社會主義者（socialist），而且「委內瑞拉經濟仍然嚴峻，美方的做法只是由一個獨裁者，取代另一個獨裁者」。當日稍晚，魯比奧亦會見委反對派領導人馬查多（Maria Machado）。