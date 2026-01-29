民調：逾6成美國年輕人認為中美實力相當　對美式例外信心動搖

據卡內基國際和平基金會最新調查顯示，美國年輕世代對國家實力的看法正發生顯著轉變。25%的18至29歲受訪者認為中國在全球權力與影響力上已超越美國，此比例在65歲以上群體中僅為12%。



芝加哥全球事務委員會專家卡富拉（Craig Kafura）指出，年輕美國人較不將美國視為「獨特例外」，跨文化接觸使其更易比較國內外社會福利差異。昆西研究所東亞項目主任維爾納（Jake Werner）分析，冷戰時期成長的長輩對中國威脅感知更強，而年輕人更多通過抖音、Labubu玩偶等文化產品接觸中國，並更關注就業市場、通脹壓力等民生問題。

大多數美國人相信美國是當今世界最强大的國家之一。（卡内基基金會）

數據顯示68%的年輕受訪者認為中美實力「相當」或中國「更強」，此比例在30-44歲及45-64歲群體中約為65%與64%，65歲以上者則為61%。整體而言，47%​美國人認為中國已比美國強大或在五年內將超越美國，63%​ 認為中國擁有技術優勢，42%​認為其具經濟優勢。

調查亦揭示世代認知差異：65歲以下美國人更傾向視美國為「多極世界之一」，而嬰兒潮世代更堅持美國是「主導性力量」。隨著年輕世代影響力上升，其對美國主導地位的懷疑，可能重塑未來關於資本主義、干預主義及對華競爭的政策辯論。