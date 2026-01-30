前日揆鳩山由紀夫批高市早苗涉台言論　籲選民2月投票時予以考慮

日本首相高市早苗去年在國會發表涉台言論後，引起巨大爭議。前日揆鳩山由紀夫1月29日作為嘉賓在東京出席要求撤回言論的集會時，再度批評其言論破壞中日關係，並呼籲選民在2月8日在眾議院選舉投票時，須考慮高市早苗發表涉台言論所造成的影響。



日本共同網報道，鳩山由紀夫在活動中致辭時批評高市早苗的涉台言論，認為不能再讓她繼續擔任首相。他呼籲呼籲選民下月投票時應對此予以考慮，就這個問題來判斷高市是好是壞。

2025年11月11日，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II，不在圖中）與日本首相高市早苗，在東京首相官邸共進工作晚宴前合影。（Reuters）

政治經濟評論家古賀茂明上台發言時，稱高市早苗拒撤回言論，對中國而言就像是在「傷口上撒鹽」。他警告，隨着雙方不信任感加深，或將導致日本被視為一個毫無對話意義的國家。

高市早苗發表涉台言論以來，其內閣支持度持續高企。她早前解散眾議院，決定提前在2月8日舉行大選。

2010年1月4日，時任日本首相鳩山由紀夫在東京首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Getty）

日本共同網最新民調顯示，自民黨與維新會合共取得的議席，有望達到過半數的233席；若能進一步獲得支持，自民黨甚至可望單獨過半數