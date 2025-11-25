鳩山由紀夫：中國批評高市錯誤言論理所當然

日本首相高市早苗的涉台言論，引發中日關係新一輪緊張。內地央視報道，日本前首相鳩山由紀夫11月24日就高市早苗錯誤言論再次發文，指中國提出批評是理所當然。



央視報道，鳩山由紀夫在社交平台發文稱：「對於高市首相所說的，台灣這一涉及中國內政的問題會導致日本進入『存亡危機事態』、從而可能行使集體自衛權這一錯誤觀點，中國提出批評是理所當然的。」

鳩山由紀夫也質疑，為什麼日本媒體沒有更多的批判，又指已故日本歷史學者半藤一利曾說過「媒體把日本帶向了戰爭」，稱同樣的錯誤，絕不能再犯。

2025年11月11日，日本首相高市早苗與到訪的約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II，不在圖中）舉行工作晚宴。（Reuters）

本月7日，高市在日本國會答辯時稱，「台灣有事」或構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論隨即引發法律學者、反戰組織及在野黨的強烈批評。

央視引述日本輿論指出，高市的言論違背了日本政府在1972年日中聯合聲明中所作承諾，與日本長期對華外交方針存在明顯矛盾，勢必引發地區局勢不必要的緊張。