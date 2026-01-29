聯儲局按兵不動　滙豐渣打中銀恒生宣布最優惠利率維持不變

美國聯儲局周三（1月28日）公布議息結果，宣布維持利率不變，合乎市場預期。聯邦基金利率目標範圍維持在3.50厘至3.75厘。本港銀行也都按兵不動，其中作為龍頭銀行的滙豐，宣布最優惠利率（P）維持在5厘。



滙豐銀行宣布，最優惠利率將維持不變，保留在目前5厘的水平。滙豐對上一次於2025年10月31日調整最優惠利率，當時減息0.125厘。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。

另外，渣打香港宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於年息有限公司宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於年息有限公司宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於年息 5.2厘。 港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

中銀香港也宣佈，本行之港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率 5厘及 0.001 厘。5000 元及以上港元活期儲蓄存款利率為0.001%，低於 5000 元活期儲蓄存款利率為 0%。若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣 1,000,000 元或以上，將可享有額外年利率 0.001%。

恒生銀行宣佈，該行的港元最優惠年利率維持於 5%。同時，恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持不變。倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣100萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為0.001%。