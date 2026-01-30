特朗普稱普京同意嚴寒下停襲基輔一週　澤連斯基：冀俄方履行承諾

俄羅斯最近對烏克蘭電力基礎設施發動大規模襲擊，嚴重干擾到當地的電力、供暖系統，導致基輔等地的民眾在寒流下雪上加霜。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日稱，他以此為由要求俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）下令停襲基輔一週，而對方已表示同意。對此，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱，他冀望俄方徹底履行承諾。



法媒及路透社報道，特朗普29日在白宮接受記者提問時發表上述言論，他表示：「他們（烏克蘭人）從未經歷過如此嚴寒，我親自請求普京總統一週內不要向基輔和周邊城鎮開火。他同意了。」

俄羅斯尚未證實任何停火協議，但澤連斯基已率先感謝美方，並將上述停火承諾形容為「停止攻擊烏克蘭能源設施」，指未來幾天將證明俄方是否會遵守協議。

2026年1月24日，烏克蘭首都基輔，消防員走過被俄羅斯無人機和導彈襲摧毀的車輛。（Reuters）

報道引述烏克蘭氣象部門29日的預測，指該國未來幾天氣溫將急劇下降至攝氏零下30度，當局目前正爭分奪秒地恢復各項因俄羅斯襲擊而終斷的服務。